«Дышать тяжело»: жители Кировской области жалуются на пылевые бури

Такой пылевой вихрь наблюдали жители Слободского. Фото: скрин с видео Ксении Эдуардовны

Кировчане возмущаются невозможностью ходить по улицам без респираторов из-за пыли. Гневный пост появился в паблике «Злой Кировчанин».

«ПЫЛЬ СТОЛБОМ, КАК ТУМАН»

- Вечером возвращался домой по Воровского, Строителей, Упита. Это ужас, еду в машине и чувствую, что дышать тяжело, в окно - смотришь пыль столбом стоит, как туман. Уже в машине чувствую, как противно дышать, а как же бедные пешеходы? - написал один из жителей областного центра.

Пост собрал много откликов - в основном сочувствующих. Упомянули и памятник Невскому, который собираются поставить у Вятской филармонии - мол, сперва бы проблемы в городе решить, а потом уже скульптуры ставить, которые пылью от такого покроются.

- Вчера вечером была замечена одна поливочная машина, видимо, она весь город и моет. Уборщиков на дороге тоже видела, но... Впечатление сложилось, что всех видела в момент перекура, стояли болтали, особо не торопясь работать, - написала одна из кировчанок.

По сообщению мэрии, в Кирове работают семь поливомоечных машин. Фото: киров.рф

СМЕРЧ В ГОРОДЕ

Подобный случай обсуждали накануне жители Слободского. Одна из горожанок увидела и сняла на видео пылевой вихрь, возникший на улицах райцентра. В комментариях тут же развернулось бурное обсуждение.

- Эпично. Сама природа уже не может смотреть на пыль и грязь в городе и делает работу за коммунальщиков. На прошлой неделе робот прибирался, теперь ветер. Кто еще придет на помощь нашей администрации? - прокомментировал один из жителей.

- Подметает за некоторых! - добавил второй.

- Кто-то любопытный разбил бутылку, и вот джинн на свободе! - преподнесла необычную версию третья горожанка.

ОФИЦИАЛЬНО

В мэрии, в свою очередь, сообщили, что на улицах Кирова работают семь поливомоечных машин. Подрядчикам указали на необходимость вручную убирать песок в прилотковой части, чтобы не возникало пылевых бурь.

- Перед подрядчиками поставлена задача увлажнять проезжую часть перед уборкой смета, чтобы не возникало пылевых бурь. Дорожники постепенно увеличивают количество поливомоечных машин, которые предварительно запускают по маршруту следования вакуумных и магистрального пылесосов, - добавили в пресс-службе мэрии.

Сам подрядчик сообщил, что машинам необходима постоянная дозаправка водой, а магистральный уборщик, идущий следом, обладает собственной системой увлажнения. На некоторых участках смета слишком много, и воды не хватает. Специалистам велели выстраивать маршруты таким образом, чтобы исключить подобные случаи.