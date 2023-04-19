200 единиц техники и 73 участника: в Кирове прошла крупная сельхозвыставка

Директор Кировского регионального филиала Россельхозбанка Георгий Филимонов лично посетил выставку. ФОТО: Россельхозбанк

В Кирове состоялась ежегодная выставка «АгроВятка». Это большое событие для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий Кировской области, центральная площадка для демонстрации новых решений в агропромышленном комплексе, получения знаний и обмена опытом.

В этом году выставка проводилась в 16-й раз и заняла рекордную площадь в 6 га. В работе выставки участвовали 73 организации-производителя и поставщика, которые представили более 200 единиц сельскохозяйственной техники, оборудования, тракторов, средств защиты растений. На открытии выставки выступил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Софронов, а генеральным партнером выставки по традиции стал Россельхозбанк.

Из года в год Россельхозбанк оказывает серьезную поддержку кировским аграриям. В прошлом году на цели развития агропромышленного комплекса региона банк направил более 7 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2021 году.

В работе выставки участвовали 73 организации-производителя и поставщика. ФОТО: Россельхозбанк

- Отрадно, что наши аграрии очень активно покупают новую технику. Если в прошлом году мы профинансировали приобретение более 100 единиц техники, то в этом году только за первый квартал уже более 70 единиц техники приобретено на цели развития АПК региона, - рассказал директор Кировского регионального филиала Россельхозбанка Георгий Филимонов.

У выставочного стенда Россельхозбанка развернулась «Вкусная пятница» - проект банка, который дает фермерам возможность напрямую представить свою продукцию кировчанам. Целью проекта является популяризация здорового питания и поддержка развития местных производителей. В прошлом году в Кирове в рамках проекта «Вкусная пятница» было организовано 40 мероприятий.

- Мы можем напрямую с поля, с фермерского хозяйства, привозить продукцию жителям Кирова, представляя ее на площадках города. Нам это очень нравится и мы рады такому сотрудничеству, - отметил глава фермерского хозяйства «Экоферма ДемьяНово» из Подосиновского района Александр Кочкин, принявший участие во «Вкусной пятнице».

Развивает банк и цифровые сервисы. Например, найти вакансию в агропромышленном комплексе можно на сайте «Я в Агро». На нем сейчас представлено более 400 вакансий в регионе. А повысить эффективность бизнеса аграриям, найти семена, удобрения, принять участие в семинаре с участием эксперта помогает платформа Своё Фермерство.