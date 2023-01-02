Расписание рождественских богослужений в 2023 году в Кирове: списки и адреса храмов

Кировчан приглашают на рождественские службы 6-7 января 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рождество жители области традиционно проводят время с близкими. Кировчане устраивают уютные семейные застолья, посещают ярмарки и отправляются на богослужения. «Комсомолка» узнала, в каких храмах православные христиане смогут встретить праздник в 2023 году.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Службы в рождественский сочельник начинаются ранним утром - в 07.00 - 08.00 часов. Затем в 17 часов 6 января совершается Всенощное бдение. В полночь прихожане посещают литургию, которая проводится также утром 7 января. В 17.00 вновь совершается Всенощное богослужение.

Спасский собор (ул. Казанская, 50)

6 января

08.00 - Царские Часы. Вечерня. Литургия

16.00 - Общая исповедь

17.00 - Всенощное бдение

7 января

00.00 и 09.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Луганская, 5а)

6 января

07.00 - Царские часы. Великая вечерня с литургией свт. Василия Великого

17.00 - Всенощное бдение

7 января

- 00.00 и 9.00 - Литургия

- 17.00 - Всенощное бдение

Храм святителя Николая Чудотворца (ул. 60 Лет Комсомола, 9)

6 января

08.00 - Великие часы, литургия

17.00 - Всенощное бдение

7 января

07.00 и 09.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Храм Пророка Божия Илии (ул. Лепсе, 4/1)

6 января

07.40 - Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня

09.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

7 января

00.00 - Литургия

17.00 - Вечерня. Утреня со славословием

Храм 40 мучеников Севастийских (ул. Рудницкого, 70а)

6 января

07.00 - Царские часы. Великая вечерня. Божественная литургия

17.00 - Всенощное бдение

7 января

00.00 и 8.40 - Литургия

17.00 - Великая вечерня. Утреня

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Воровского, 98)

6 января

06.30 - Исповедь

07.00 - Царские часы, Изобразительны, Великая вечерня с Литургией свт. Василия Великого

16.30 - Общая исповедь

17.00 - Всенощное бдение с литией, исповедь

7 января

00.00, 07.00 и 09.00 - Литургия

06.30, 08.30 и 16.45 - Исповедь

17.00 - Всенощное бдение

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Чистые пруды (ул. Ивана Попова, 85)

6 января

07.00 - Царские Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия

16.30 - Общая исповедь

17.00 - Всенощное бдение с литией, исповедь

7 января

00.00 и 09.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Успенский кафедральный собор (ул. Горбачева, 4)

6 января

08.00 - Царские часы. Литургия святого Василия Великого

17.00 - Всенощное бдение

7 января

00.00 - Ранняя Литургия. Исповедь

09.20 - Поздняя Литургия. Исповедь

17.00 - Всенощное бдение

Великорецкое подворье Трифонова монастыря (с. Великорецкое, ул. Центральная, д. 1)

6 января

08.00 - Царские часы. Литургия Василия Великого с Великой вечерней.

16.00 - Всенощное бдение

7 января

00.00 и 09.00 - Литургия

16.00 - Всенощное бдение

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Ломоносова, 1)

6 января

07.00 - Царские Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия

16.30 - Общая исповедь

17.00 - Всенощное бдение с литией

7 января

00.00 и 9.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Церковь в честь иконы Божией Матери Феодоровская (ул. Набережная Грина, 7)

6 января

08.00 - Царские Часы, Изобразительны, Литургия

17.00 - Всенощное бдение с литией

7 января

00.00 и 09.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (ул. Рухлядьева, 10а)

6 января

08.00 - Царские Часы, Изобразительны, Литургия

17.00 - Всенощное бдение

7 января

08.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Храм Архангела Михаила (Нововятск, ул. Мичурина, 22)

6 января

07.40 - Царские Часы, вечерня, Литургия

16.00 - Всенощное бдение

7 января

00.00 и 07.40 - Литургия

16.00 - Всенощное бдение

Троицкий храм города Слободского (улица Советская, 98)

6 января

08.00 - Часы. Часы изобразительны. Литургия

17.00 - Всенощное бдение

7 января

00.00 и 8.30 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Храм блаженного Прокопия Вятского (Нововятский район, слобода Сошени)

6 января

07.00 - Царские часы, литургия

17.00 - Всенощное бдение

7 января

00.00 и 09.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Свято-Серафимовский собор (ул. Урицкого, 25)

6 января

08.00 - Царские часы

09.00 - Великая вечерня с литургией

16.30 - Общая исповедь

17.00 - Великое повечерие

7 января

00.20 и 09.20 - Литургия (исповеди не будет)

17.00 - Исповедь, Всенощное бдение

Царево-Константиновская Знаменская церковь (ул. Свободы, 70а)

6 января

08.00 - Царские часы

17.00 - Всенощное бдение

7 января

00.00 и 08.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Екатерининский кафедральный собор города Слободского (ул. Екатерининская, 54)

6 января

06.30 - Царские Часы

16.00 - Общая исповедь

17.00 - Всенощное бдение с литией, исповедь

7 января

00.00, 07.00 и 09.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Подробное расписание богослужений можно найти на сайте Вятской Епархии и в группах храмов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ

В течение шести недель верующие соблюдают строгий пост. В том числе, отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц. В канун праздника готовится каша из пшеничной, рисовой или другой крупы, которую называют сочиво. Сам праздник православные встречают с богато накрытым столом.

В рождественские дни также принято заниматься благотворительностью. К примеру, устраивать обеды для бездомных, оказывать финансовую помощь многодетным семьям, устраивать концерты в домах престарелых.

Как и в новогодние праздники, в Рождество близких можно порадовать подарками. Однако кировчанам рекомендуют не делать акцент на стоимости изделия. Важнее своим презентом оказать внимание и выразить добрые намерения. Так, вручить красочную книгу с историей праздника, рождественский венок, открытку с теплыми пожеланиями или другие подарки с символикой праздника.