Расписание рождественских богослужений в 2023 году в Кирове: списки и адреса храмов

Кировчан приглашают на рождественские службы 6-7 января 2023 года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Рождество жители области традиционно проводят время с близкими. Кировчане устраивают уютные семейные застолья, посещают ярмарки и отправляются на богослужения. «Комсомолка» узнала, в каких храмах православные христиане смогут встретить праздник в 2023 году.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Службы в рождественский сочельник начинаются ранним утром - в 07.00 - 08.00 часов. Затем в 17 часов 6 января совершается Всенощное бдение. В полночь прихожане посещают литургию, которая проводится также утром 7 января. В 17.00 вновь совершается Всенощное богослужение.
Спасский собор (ул. Казанская, 50)
6 января
08.00 - Царские Часы. Вечерня. Литургия
16.00 - Общая исповедь
17.00 - Всенощное бдение
7 января
00.00 и 09.00 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
Церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Луганская, 5а)
6 января
07.00 - Царские часы. Великая вечерня с литургией свт. Василия Великого
17.00 - Всенощное бдение
7 января
- 00.00 и 9.00 - Литургия
- 17.00 - Всенощное бдение
Храм святителя Николая Чудотворца (ул. 60 Лет Комсомола, 9)
6 января
08.00 - Великие часы, литургия
17.00 - Всенощное бдение
7 января
07.00 и 09.00 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
Храм Пророка Божия Илии (ул. Лепсе, 4/1)
6 января
07.40 - Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня
09.00 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
7 января
00.00 - Литургия
17.00 - Вечерня. Утреня со славословием
Храм 40 мучеников Севастийских (ул. Рудницкого, 70а)
6 января
07.00 - Царские часы. Великая вечерня. Божественная литургия
17.00 - Всенощное бдение
7 января
00.00 и 8.40 - Литургия
17.00 - Великая вечерня. Утреня
Храм великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Воровского, 98)
6 января
06.30 - Исповедь
07.00 - Царские часы, Изобразительны, Великая вечерня с Литургией свт. Василия Великого
16.30 - Общая исповедь
17.00 - Всенощное бдение с литией, исповедь
7 января
00.00, 07.00 и 09.00 - Литургия
06.30, 08.30 и 16.45 - Исповедь
17.00 - Всенощное бдение
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Чистые пруды (ул. Ивана Попова, 85)
6 января
07.00 - Царские Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия
16.30 - Общая исповедь
17.00 - Всенощное бдение с литией, исповедь
7 января
00.00 и 09.00 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
Успенский кафедральный собор (ул. Горбачева, 4)
6 января
08.00 - Царские часы. Литургия святого Василия Великого
17.00 - Всенощное бдение
7 января
00.00 - Ранняя Литургия. Исповедь
09.20 - Поздняя Литургия. Исповедь
17.00 - Всенощное бдение
Великорецкое подворье Трифонова монастыря (с. Великорецкое, ул. Центральная, д. 1)
6 января
08.00 - Царские часы. Литургия Василия Великого с Великой вечерней.
16.00 - Всенощное бдение
7 января
00.00 и 09.00 - Литургия
16.00 - Всенощное бдение
Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Ломоносова, 1)
6 января
07.00 - Царские Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия
16.30 - Общая исповедь
17.00 - Всенощное бдение с литией
7 января
00.00 и 9.00 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
Церковь в честь иконы Божией Матери Феодоровская (ул. Набережная Грина, 7)
6 января
08.00 - Царские Часы, Изобразительны, Литургия
17.00 - Всенощное бдение с литией
7 января
00.00 и 09.00 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (ул. Рухлядьева, 10а)
6 января
08.00 - Царские Часы, Изобразительны, Литургия
17.00 - Всенощное бдение
7 января
08.00 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
Храм Архангела Михаила (Нововятск, ул. Мичурина, 22)
6 января
07.40 - Царские Часы, вечерня, Литургия
16.00 - Всенощное бдение
7 января
00.00 и 07.40 - Литургия
16.00 - Всенощное бдение
Троицкий храм города Слободского (улица Советская, 98)
6 января
08.00 - Часы. Часы изобразительны. Литургия
17.00 - Всенощное бдение
7 января
00.00 и 8.30 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
Храм блаженного Прокопия Вятского (Нововятский район, слобода Сошени)
6 января
07.00 - Царские часы, литургия
17.00 - Всенощное бдение
7 января
00.00 и 09.00 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
Свято-Серафимовский собор (ул. Урицкого, 25)
6 января
08.00 - Царские часы
09.00 - Великая вечерня с литургией
16.30 - Общая исповедь
17.00 - Великое повечерие
7 января
00.20 и 09.20 - Литургия (исповеди не будет)
17.00 - Исповедь, Всенощное бдение
Царево-Константиновская Знаменская церковь (ул. Свободы, 70а)
6 января
08.00 - Царские часы
17.00 - Всенощное бдение
7 января
00.00 и 08.00 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
Екатерининский кафедральный собор города Слободского (ул. Екатерининская, 54)
6 января
06.30 - Царские Часы
16.00 - Общая исповедь
17.00 - Всенощное бдение с литией, исповедь
7 января
00.00, 07.00 и 09.00 - Литургия
17.00 - Всенощное бдение
Подробное расписание богослужений можно найти на сайте Вятской Епархии и в группах храмов.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ
В течение шести недель верующие соблюдают строгий пост. В том числе, отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц. В канун праздника готовится каша из пшеничной, рисовой или другой крупы, которую называют сочиво. Сам праздник православные встречают с богато накрытым столом.
В рождественские дни также принято заниматься благотворительностью. К примеру, устраивать обеды для бездомных, оказывать финансовую помощь многодетным семьям, устраивать концерты в домах престарелых.
Как и в новогодние праздники, в Рождество близких можно порадовать подарками. Однако кировчанам рекомендуют не делать акцент на стоимости изделия. Важнее своим презентом оказать внимание и выразить добрые намерения. Так, вручить красочную книгу с историей праздника, рождественский венок, открытку с теплыми пожеланиями или другие подарки с символикой праздника.