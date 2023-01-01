Прогноз погоды на новогодние праздники в Кирове в 2023 году: снегопады сменятся морозами до -25 градусов

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в новогодние праздники в Кирове с 1 по 8 января 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодние каникулы запомнятся кировчанам перепадами температур, оттепелью и сильным похолоданием до -25 градусов. «Комсомолка» узнала, какой будет погода в праздничные выходные в Кирове.

Воскресенье, 1 января

По прогнозам Gismeteo.ru, синоптики вновь обещают в городе сильный снегопад. В том числе осадки ожидаются в вечернее и ночное время. Температура воздуха составит -3 градуса днем, и до -9 ночью. Ветер подует со скоростью 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и достигнет отметки в 735 мм ртутного столба.

Понедельник, 2 января

В этот день в Кирове прогнозируют потепление и пасмурную погоду. Утром может пройти снег с дождем. Температура воздуха днем составит 0…-1 градус. Ночью ожидается -4. Ветер будет дуть со скоростью 2-9 м/с. Атмосферное давление продолжит падать - 730 мм ртутного столба.

Вторник, 3 января

В течение дня температура воздуха будет падать. Так, утром обещают -7 градусов. К вечеру похолодает до -14. Осадков не ожидается. Порывы ветра составят 3-10 м/с. Атмосферное давление начнет повышаться - 740 мм ртутного столба.

Среда, 4 января

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и -14 градусов днем. К вечеру может пойти снег, ночью будет -16. Ветер подует со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Четверг, 5 января

Весь день в городе будет идти небольшой снег. Днем ожидается -12 градусов, ночью до -15. Ветер подует со скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.

Пятница, 6 января

Утром в Кирове продолжит идти снег, который прекратится к 12 часам дня. Температура воздуха составит -15 градусов. К ночи похолодает до -18. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление - 741 мм ртутного столба.

Суббота, 7 января

В Рождество в городе прогнозируют наступление морозов. Днем ожидается до -17 градусов и небольшой снег. Ночью похолодает до -21. Ветер подует со скоростью 2-9 м/с. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба.

Воскресенье, 8 января

В Кирове станет еще морознее. В течение дня температура воздуха опустится до -23 градусов. Может пройти небольшой снег. Ночью ожидается до -25. Ветер подует со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление - 747 мм ртутного столба.

Напомним, что в новогодние праздники в Кирове будут работать бесплатные коньки. Список площадок и адреса можно найти здесь.