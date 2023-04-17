Что подорожало и подешевело в Кировской области за месяц

Стоимость некоторых товаров и услуг в регионе стала значительно выше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Кировстата рассказали, как изменились цены на товары и услуги в марте. Среди продуктов аналитики отметили заметное повышение стоимости овощей, рыбы и яиц. При этом снизилась стоимость моющих и чистящих средств.

КРУПЫ И МОЛОКО ПОДЕШЕВЕЛИ

В марте в Кировской области продолжили расти цены на некоторые овощи. Значительно выше стала стоимость помидоров на 25,8%, моркови - на 10,2%, чеснока - на 5,9%.

При этом выгоднее стало приобретать крупы:

- гречку - на 6,4%;

- горох и фасоль - на 4%,

- крупу овсяную и перловую - на 2,3%,

- пшено - на 1,4%,

- овсяные хлопья «Геркулес» - на 1,3%.

Снизились цены и на кондитерские изделия. В том числе, на шоколадные конфеты - на 5,3%, кексы и рулеты - на 3,7%, жевательную резинку - на 3,1%, печенье и шоколад - на 2,1%.

Среди других продуктов дешевле стало также молоко 2,5-3,2% жирности - на 5,8%, креветки - на 4,1%, майонез - на 3,7%. В это же время подорожали яйца куриные - на 9,4%, рыба живая и охлажденная - на 5,9%, мука пшеничная - на 3,9%.

СЕЗОННАЯ ОБУВЬ СТАЛА ДОРОЖЕ

В группе непродовольственных товаров увеличились цены на пену для бритья - на 5%, пасту зубную - на 3,6%, гель для душа - на 2,7%. Кроме того, в марте жителям региона стала дороже обходиться сезонная обувь. Выросли цены на резиновые сапоги для детей - на 4,5%, кроссовки - на 2,6%, ботинки и полуботинки для дошкольников - на 2,2%.

При этом ниже стали цены на телерадиотовары. Так, телевизоры стало выгоднее приобретать на 7,4%, флеш-накопители USB - на 4,6%. Также снизилась стоимость моющих и чистящих средств: на порошок стиральный - на 4,5%, жидкие чистящие и моющие средства - на 2,6%, дезинфицирующие средства для поверхностей - на 2,5%, мыло хозяйственное - на 2,4%.

ПУТЕВКИ НА ОТДЫХ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ В ЦЕНЕ

В марте в Кировской области продолжился рост цен в сфере туризма. За отдых на Черноморское побережье России и в Крыму жителям пришлось платить больше на 8,7%. Автобусные экскурсии по городским и пригородным маршрутам подорожали на 4,3%. Выросли и тарифы на проезд в купе фирменного и нефирменного поездов дальнего следования на 9% и 8,6% соответственно.

Путевки на отдых также выросли в цене. Фото: 43.rosstat.gov.ru

Кроме того, среди услуг в регионе выросла стоимость осмотра животного на 4,6% и прививки на 5,4%. Также подорожали пересылка простой посылки внутри России массой 1-2 кг - на 9,7%, комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории страны - на 6,9%, проживание в хостеле - на 5,3% и регулировка развала-схождения колес легкового авто - на 5%.

Напомним, что в Кировской области цена на бензин выросла на 1%. Речь идет о марках АИ-92 и АИ-95.