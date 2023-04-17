Пришел из-за обычной боли в ногах: в Кирове медики спасли мужчину с тяжелым заболеванием

Специалисты помогли мужчине с обеими проблемами. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове пациент обратился за помощью из-за боли в ногах. В результате у него оказалось нарушение функции почек. Подробности рассказали в областном Минздраве.

ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ ДВЕ ОПЕРАЦИИ

72-летний кировчанин пришел в Кировскую областную клиническую больницу из-за постоянных болей в ногах. Специалисты отделения сосудистой хирургии провели обследование и выявили у мужчины не только поражение артерий нижних конечностей, но и признаки сужения почечных артерий, нарушение функции почек. Лабораторный анализ показал более чем двукратное превышение в крови уровня креатинина - кислоты, являющейся важным показателем деятельности этих органов.

Врачи решили сначала восстановить функцию почек, а затем уже заниматься хирургическим лечением ишемии ног. Пациенту провели стентирование левой почечной артерии - установку металлического каркаса в место сужения сосуда. Операция прошла успешно, и уже через несколько дней мужчину выписали домой с нормальным значением креатинина в крови.

Через месяц его вновь госпитализировали в отделение для второго этапа лечения. Кировчанину провели баллонную ангиопластику левой подвздошной артерии. Суть метода в том, что в область сужения вводится катетер, который раздувается под давлением и устраняет сужение сосудов. Проведенное вмешательство позволило улучшить кровообращение нижних конечностей.

Ежегодно в отделении сосудистой хирургии проводится около 1400 операций. Фото: Минздрав Кировской области

КСТАТИ

Всего в отделении сосудистой хирургии КОКБ ежегодно проводится около 1400 операций, порядка 100 из них - экстренные. Чаще всего специалисты лечат стенозы аортоподвздошных и сонных артерий, а также расположенных в нижних конечностях.

- Атеросклероз почечных артерий - довольно редкая патология. К сожалению, стеноз почечных артерий долгое время может протекать без каких-либо признаков. При этом недостаточное кровоснабжение почки ведет к гипертонии, почечной недостаточности а, в случае полной окклюзии - к инфаркту и некрозу почки, - добавил заведующий отделением Михаил Мотовилов.