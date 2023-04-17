Прогноз погоды с 17 по 21 апреля в Кирове: тепло и никаких дождей

Погода на неделе обещает быть теплой, без осадков. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Дождей на неделе не предвидится! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 17 по 21 апреля в Кирове.

Понедельник, 17 апреля

Погода не порадует: весь день будет пасмурно, однако осадков не ожидается. За окном потеплеет до +14 градусов. Сильного ветра не будет, возможны порывы до 7 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет плавно сползать до отметки в 754 мм ртутного столба.

Вторник, 18 апреля

Столбики термометров покажут отметку в +15 градусов днем. Погода обещает быть все такой же пасмурной, но без дождей. Возможны порывы ветра до 5 м/с. Атмосферное давление повысится на пару пунктов и к ночи дойдет до 756 мм ртутного столба.

Среда, 19 апреля

День наконец-то будет солнечным. Температура воздуха составит +13...+14 градусов днем. Ветер усилится, вероятны порывы до 8 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 757-759 мм ртутного столба.

Четверг, 20 апреля

День будет в большинстве своем пасмурным, но синоптики предсказывают отсутствие дождей. На улице потеплеет до +15 градусов, но усилится ветер - порывы составят до 9 м/с. Атмосферное давление резко начнет падать и за день снизится до 749 мм ртутного столба.

Пятница, 21 апреля

В этот день обещается облачная погода без осадков. Термометры покажут отметку в +10...+11 градусов. Ветер стихнет, но вероятны порывы до 7 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 746 мм ртутного столба.