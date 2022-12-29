В Кировской области насильник, напавший на пенсионерку, погиб во время перестрелки с полицией

Во время задержания преступник открыл огонь по стражам порядка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спокойную жизнь небольшого населенного пункта в Фаленском районе прервала череда ужасных происшествий: сначала местный житель напал на пенсионерку и изнасиловал ее, а затем сам преступник погиб в перестрелке с полицией. «Комсомолка» восстановила картину того ужасного вечера.

НАСИЛЬНИК ЗНАЛ СВОЮ ЖЕРТВУ

28 декабря 2022 года, среда… События того дня еще долго будут всплывать в памяти его участников. Мы не будет указывать название населенного пункта, поскольку потерпевшая хочет избежать лишней огласки.

В тот день 61-летний подозреваемый напал на свою односельчанку. 75-летняя потерпевшая просто не могла противостоять мужчине, и тот изнасиловал пенсионерку.

Придя в себя после произошедшего, женщина сообщила о преступлении в правоохранительные органы. К ней направились сотрудники полиции, которые, установив личность насильника, отправились на задержание.

ПУЛЯ ПРОЛЕТЕЛА В 10 САНТИМЕТРАХ НАД ГОЛОВОЙ

При виде стражей порядка мужчина испугался. Сдаваться просто так он не хотел: вначале он начал вести себя агрессивно, оскорблять полицейских, угрожал им убийством. А в итоге насильник и вовсе открыл по правоохранителям стрельбу из охотничьего ружья.

Как рассказали «Комсомолке» в УМВД России по Кировской области, на задержании были два сотрудника полиции. Причем один из них тоже чуть не погиб: пуля преступника пролетела примерно в 10 см над его головой.

После этого полицейские открыли ответный огонь. Один из выстрелов попал в цель, и преступник прекратил пальбу.

Как оказалось, травма была серьезной. Стражи порядка вызвали скорую и сами стали оказывать первую помощь преступнику, который еще несколько минут вел по ним огонь.

Но ранение оказалось слишком тяжелым: прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а в УМВД выясняют детали перестрелки.

По результатам проверки в органах правопорядка примут необходимые решения. Но судить за столь тяжкое преступление уже некого…