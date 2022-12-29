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Происшествия29 декабря 2022 14:00

В Кировской области насильник, напавший на пенсионерку, погиб во время перестрелки с полицией

Правоохранители, по которым стрелял преступник, пытались спасти ему жизнь
Анастасия Николаенко
Во время задержания преступник открыл огонь по стражам порядка.

Во время задержания преступник открыл огонь по стражам порядка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спокойную жизнь небольшого населенного пункта в Фаленском районе прервала череда ужасных происшествий: сначала местный житель напал на пенсионерку и изнасиловал ее, а затем сам преступник погиб в перестрелке с полицией. «Комсомолка» восстановила картину того ужасного вечера.

НАСИЛЬНИК ЗНАЛ СВОЮ ЖЕРТВУ

28 декабря 2022 года, среда… События того дня еще долго будут всплывать в памяти его участников. Мы не будет указывать название населенного пункта, поскольку потерпевшая хочет избежать лишней огласки.

В тот день 61-летний подозреваемый напал на свою односельчанку. 75-летняя потерпевшая просто не могла противостоять мужчине, и тот изнасиловал пенсионерку.

Придя в себя после произошедшего, женщина сообщила о преступлении в правоохранительные органы. К ней направились сотрудники полиции, которые, установив личность насильника, отправились на задержание.

ПУЛЯ ПРОЛЕТЕЛА В 10 САНТИМЕТРАХ НАД ГОЛОВОЙ

При виде стражей порядка мужчина испугался. Сдаваться просто так он не хотел: вначале он начал вести себя агрессивно, оскорблять полицейских, угрожал им убийством. А в итоге насильник и вовсе открыл по правоохранителям стрельбу из охотничьего ружья.

Как рассказали «Комсомолке» в УМВД России по Кировской области, на задержании были два сотрудника полиции. Причем один из них тоже чуть не погиб: пуля преступника пролетела примерно в 10 см над его головой.

После этого полицейские открыли ответный огонь. Один из выстрелов попал в цель, и преступник прекратил пальбу.

Как оказалось, травма была серьезной. Стражи порядка вызвали скорую и сами стали оказывать первую помощь преступнику, который еще несколько минут вел по ним огонь.

Но ранение оказалось слишком тяжелым: прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а в УМВД выясняют детали перестрелки.

По результатам проверки в органах правопорядка примут необходимые решения. Но судить за столь тяжкое преступление уже некого…

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ