Ночью в Кирове эвакуировали 60 человек из горящего дома на Лепсе

На место прибыло семь звеньев газодымозащитников. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В четверг, 29 декабря, в Кирове горел дом на улице Лепсе, 3. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании в пятиэтажке поступило в 00.21.

В ведомстве также отметили, что пожару присвоили повышенный ранг. Спасателям пришлось работать в условиях сильного задымления. Так, на место прибыло семь звеньев газодымозащитников.

Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Лепсе. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Пожарные в срочном порядке эвакуировали из горящего дома 60 человек. Кроме того, во время разведки они обнаружили в одной из задымленных комнат пострадавшего мужчину. Спасатели вынесли жильца на улицу и передали медикам. Его госпитализировали, в каком состоянии находится кировчанин, неизвестно.

В комнате обгорели стены, потолок, имущество по всей площади. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В результате в комнате обгорели стены, потолок, имущество по всей площади. Кроме того, огонь затронул межэтажное перекрытие и обрешетку крыши на площади 50 квадратных метров. Уточняется, что причиной ночного пожара могла стать неосторожность при курении.

Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности:

1. Нельзя курить в постели или сидя в кресле. В таком положении легко заснуть. При этом от непотушенной вовремя сигареты может загореться мебель или одежда.

2. Даже потушенные сигареты не стоит бросать в урну с бумагой или другими горючими отходами.

3. Не следует также использовать как пепельницу коробки от спичек и сигарет, бумажные пакеты.

4. Сигареты, спички и зажигалки нужно хранить в недоступных для детей местах.

5. При курении на лестничной площадке тоже необходимо быть осторожными. Нельзя бросать сигареты в нижние пролеты и шахту лифта.

6. Ни в коем случае не следует курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей также могут спровоцировать пожар.

Напомним, что 22 декабря в Кировской области пожарные помогли мужчине выбраться из горящей квартиры. Спасатели обнаружили его на полу в задымленном помещении. Причиной возгорания также стало неосторожное обращение с огнем.