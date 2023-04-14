В Кирове врачи спасли мужчину после ДТП с автовозом

Врачи провели пациенту несколько операций. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи помогли мужчине восстановиться после страшного ДТП. Подробности рассказали в областном Минздраве.

ПОПАЛ В АВАРИЮ И ПОЛУЧИЛ МНОЖЕСТВО ТРАВМ

48-летний мужчина серьезно пострадал в столкновении автовоза и легковушки. «Скорая» доставила его в экстренный приемный покой областной траматологии. Он находился в тяжелом состоянии, у него был шок и множественные травмы.

Врачи провели КТ грудной клетки, таза и головного мозга. Диагноз - закрытый осложненный подвывих позвонка, травматический спинальный стеноз, сдавление шейного отдела спинного мозга, закрытый оскольчатый перелом правого бедра со смещением, закрытый перелом таза и множественные ушибы грудной клетки. Пациенту требовалась экстренная операция.

ПРОШЕЛ НЕСКОЛЬКО ОПЕРАЦИЙ

Еще в день поступления мужчине провели декомпрессию позвоночного канала (устранение сдавления нервных структур - Ред.) с имплантацией стабилизирующей системы и наложение аппарата внешней фиксации. После этого его госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, где он провел под наблюдением врачей трое суток.

Как только состояние улучшилось, пострадавшего перевели в другое отделение - множественной и сочетанной травмы. Ему предстояло еще две операции. Медики поэтапно выполнили закрытую репозицию, то есть сопоставление фрагментов кости, остеосинтез (фиксацию) правой бедренной кости, головки бедра и фрагмента заднего края вертлужной впадины. Все вмешательства прошли успешно.

СМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

Еще три дня пациент находился в стационаре, получая консервативное лечение и уход. Сейчас он уже выписан и долечивается амбулаторно. Благодаря слаженным действиям врачей мужчина сможет ходить самостоятельно после окончания восстановительного периода. Процесс реабилитации займет три месяца, но после этого кировчанин снова сможет вести полноценный образ жизни.

Отметим, что всего с начала 2023 года в клинике получили медицинскую помощь более 4100 пациентов, 1850 из них - по профилю «травматология».