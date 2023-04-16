Алкоголь, лекарства, мухоморы и укусы змей: причины острых отравлений кировчан в 2022 году

Общее число отравлений в 2022 году снизилось на 24 по сравнению с 2021 годом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Кировской области предоставил результаты токсикологического мониторинга за 2022 год. За этот период в регионе зафиксировали 635 случаев острых отравлений - на 24 меньше, чем в 2021 году. Наиболее частые причины остаются прежними.

АЛКОГОЛЬ И МЕДИКАМЕНТЫ

На первом месте среди причин отравлений - алкоголь: 42,2% от общего количества, или 268 случаев – на 16 больше, чем в 2021 году. Большинство пострадавших - мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. 161 случай, к сожалению, закончился летальным исходом. Интоксикация алкоголем и его суррогатами - одна из наиболее частых причин таких смертей. При этом в 90,7% случаев пострадавшие скончались из-за отравления этанолом вследствие употребления слишком большого количества спиртного.

На втором месте по данным за 2022 год - отравления лекарственными препаратами. Специалисты зафиксировали 122 таких случая, 7 из них закончились трагедией. Одна из наиболее частых причин - ошибочный прием медикаментов. В 86,9% случаев из-за этого страдают дети в возрасте до 14 лет.

УГАРНЫЙ ГАЗ И УКСУС

На третьем месте оказалось отравление окисью углерода, или угарным газом - 93 случая, что на 24 больше, чем в 2021 году. При этом летальным исходом окончилось 61 происшествие. Как правило, подобное происходит вследствие пожаров или несоблюдения правил эксплуатации систем печного отопления.

За 2022 год также зафиксировали 26 случаев отравлений уксусом. 5 из них закончились смертью. Чаще всего подобное происходит из-за ошибочного приема кислоты.

НАРКОТИКИ, ГРИБЫ, ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ

5,8% от всех острых интоксикаций составили отравления, связанные с употреблением наркотических и одурманивающих веществ. Так, 19 кировчанам потребовалась медицинская помощь после приема «запрещенки», при этом 15 человек скончались. 18 человек употребили химические соединения с целью одурманивания, два случая окончились трагедией.

За год также зарегистрировали пять случаев отравлений из-за токсического действия ядовитых веществ в пищевых продуктах. Так, три жителя региона намеренно съели мухоморы - с соответствующими последствиями. 73-летний мужчина по ошибке съел ядовитое растение, отчего скончался.

Ведомство также зафиксировало 13 случаев укусов змей и 1 - пчел. Всем пострадавшим оказали помощь.

- Результаты токсикологического мониторинга свидетельствуют о положительной динамике снижения количества острых отравлений химической этиологии в Кировской области, - прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.