Сезон охоты в Кирове-2023: когда начинается, как получить разрешение и на кого можно охотиться

Вам потребуются билет, разрешение и - в ряде случаев - путевка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 марта завершилась охота на волка: хищников в Кировской области добыли гораздо больше, чем годом ранее. Теперь настала очередь охотников на дичь.

«КП» - Киров» узнала все о начинающемся сезоне охоты.

КАК СТАТЬ ОХОТНИКОМ?

Первым делом нужно получить охотничий билет единого федерального образца. Сделать это можно тремя способами:

- через госуслуги;

- в МФЦ;

- в министерстве охраны окружающей среды Кировской области (Киров, улица Володарского, 82, кабинет 12). Телефон для справок: 27-27-55, добавочный 5513.

Далее следует получить дополнительные документы. Для охоты в закрепленных охотничьих угодьях необходимы разрешение и путевка от охотпользователя, за которым закреплены территории. В общедоступные охотничьи угодья нужно только разрешение. Получить его можно теми же путями - в министерстве, МФЦ или на госуслугах. Госпошлина за разрешение - 650 рублей.

Еще деталь: если хотите охотиться с огнестрельным оружием, обязательно нужно обратиться в Росгвардию.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ ОХОТИТЬСЯ?

Добывать животных и птиц нельзя на особо охраняемых природных территориях. В Кировской области таких две: заказник «Былина» и заповедник федерального значения «Нургуш».

Кроме того, в некоторых общедоступных охотничьих угодьях выделены запретные участки (прикладываем карту - ред.). Охотиться там можно только с целью регулирования численности птиц и животных.

Где охотиться можно, а где - нельзя? Фото: ЦУР

Без проблем можно идти на охоту в закрепленных (переданных в долгосрочное пользование юрлицам либо ИП) и общедоступных охотугодьях.

КАК ПОДЕЛЕНЫ ТЕРРИТОРИИ?

- Северная зона охоты: Арбажский, Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, Верхнекамский, Верхошижемский, Даровской, Зуевский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Куменский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Нолинский, Омутнинский, Опаринский, Оричевский, Орловский, Подосиновский, Свечинский, Слободской, Сунский, Унинский, Фаленский, Шабалинский, Юрьянский районы и округа, а также Киров;

- Южная зона охоты: Вятскополянский, Кикнурский, Кильмезский, Лебяжский, Малмыжский, Немский, Пижанский, Санчурский, Советский, Тужинский, Уржумский, Яранский районы и округа.

КОГДА МОЖНО ДОБЫВАТЬ?

Охота на водоплавающую дичь (селезней уток и гусей):

- в северной зоне - с 26 апреля по 5 мая;

- в южной зоне - с 19 по 28 апреля.

Охота на боровую дичь (глухаря, тетерева, вальдшнепа):

- в северной зоне - с 1 по 10 мая;

- в южной зоне - с 24 апреля по 3 мая;

Охота на селезня утки с использованием живых подсадных уток открыта в обеих зонах с 15 апреля по 15 мая.

Важно! Одной подсадной уткой могут пользоваться максимум два охотника. Делать это можно только из укрытия. Добор раненых селезней разрешен в пределах 300 метров от укрытия.

ПРОЧИЕ ЗАПРЕТЫ

- охота с подхода (исключение - на глухаря на току);

- охота на самок уток, глухарей, тетеревов;

- охота на пернатую дичь с собаками и ловчими птицами (исключение - подружейные собаки, ищущие подранков и подающие добычу);

- охота на рябчика, лысуху, камышницу, серого гуся, белую и серую куропатку, вальдшнепа на утренней тяге;

- примененные световых устройств и любой техники, имитирующей звуки животных;

- езда с расчехленным или заряженным охотничьим оружием. Плавать с ним тоже нельзя, если после выключения мотора плавсредство не останавливается;

- стрелять в пернатую дичь из нарезных стволов;

- стрелять в пернатую дичь дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.