Невидимость для водителей и пьянство автомобилистов: наиболее частые причины гибели кировчан в ДТП

Невидимость для водителей в темное время суток - одна из частых причин травмирования пешеходов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневно мы читаем в новостях сообщения об авариях. Какие-то приводят, в лучшем случае, к синякам или ссадинам, а некоторые заканчиваются летальным исходом. В последнее время участились случаи ДТП с пешеходами и стали нередкими аварии с участием пьяных водителей. Госавтоинспекция Кировской сообщила краткую статистику за три месяца 2023 года.

НЕ ВИДЯТ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

С начала года на дорогах Кировской области погибли уже четыре пешехода. Еще 87 получили травмы.

Как отметили в Госавтоинспекции, наибольшей опасности кировчане подвергаются в темное время суток - водители их попросту не видят. Чтобы избежать этого, следует соблюдать простые правила, а именно иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Эту необходимость регулируют ПДД. Согласно им, элементы нужно использовать, переходя дорогу и двигаясь по обочине в темное время суток или в условии недостаточной видимости вне населенных пунктов.

Госавтоинспекция напоминает: за нарушение пешехода могут привлечь к административной ответственности.

835 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

За три месяца 2023 года в ДТП с участием пьяных водителей погиб один человек и пострадал 31. Всего с начала года автоинспекторы задержали 835 человек, севших за руль нетрезвыми либо отказавшихся от медосвидетельствования. Как отмечает ведомство, по вине таких автомобилистов происходят аварии с наиболее тяжелыми последствиями.

Госавтоинспекция напоминает: вождение в пьяном виде карается лишением прав на полтора-два года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Но некоторых не останавливает и это: в 2022 году автоинспекторы зафиксировали 99 таких случаев.

- Если вам станет известно о водителе, управляющем транспортом в нетрезвом виде, сообщайте об этом в полицию по телефонам: 02, 102, 112, 588-888. Ваша активная гражданская позиция, возможно, спасет чьи-то жизни, - добавили в ведомстве.