Прогноз погоды в Кирове с 10 по 14 апреля: +15 градусов в середине недели и похолодание в конце

Погода будет преимущественно теплой и солнечной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчан ждут перепады погоды с потеплением в начале недели и резким похолоданием в ее конце. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 10 по 14 апреля.

Понедельник, 10 апреля

Температура воздуха достигнет +9 градусов максимум, а к ночи похолодает до +1. Погода будет облачной, осадков синоптики не прогнозируют. Возможен сильный ветер: порывы могут достигнуть 9 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 753-755 мм ртутного столба.

Вторник, 11 апреля

Ночью ожидается минусовая температура, однако днем термометры покажут отметку в +12 градусов. Погода будет ясной и солнечной, осадков не ожидается. Порывы ветра составят 5-8 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и к концу дня дойдет до 749 мм ртутного столба.

Среда, 12 апреля

Днем за окном потеплеет до +15 градусов. Погода обещается облачная, временами солнце будет полностью скрываться. Ветер усилится: прогнозируются порывы до 10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и остановится на 746-747 мм ртутного столба.

Четверг, 13 апреля

Кировчан вновь ждет похолодание - по сравнению с предыдущими днями: столбики термометров поднимутся максимум до отметки в +8 градусов, а к ночи упадут до 0. Погода будет облачной, осадков не ожидается. Порывы ветра усилятся до 11 м/с. Атмосферное давление снова пойдет на подъем и к ночи составит 755 мм ртутного столба.

Пятница, 14 апреля

Ночью похолодает до -6, днем же температура воздуха поднимется до +6 градусов. День будет ясным и солнечным, без осадков. Вновь поднимется ветер: возможны порывы до 12 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 757-759 мм ртутного столба.