Прогноз погоды в Кирове с 26 по 30 декабря: температурные качели и сильный ветер

Кировчан ожидают температурные качели, сильный ветер и местами снегопад. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировчан ждет ветреная и пасмурная неделька. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 26 по 30 декабря.

Понедельник, 26 декабря

Температура воздуха в полдень составит -11, а к ночи упадет еще на десять градусов. День будет пасмурным, без осадков, но и без солнышка. Сильного ветра ждать не стоит: по прогнозам синоптиков, порывы составят максимум 6 м/с. Атмосферное давление за день поднимется с 755 до 757 мм ртутного столба.

Вторник, 27 декабря

Температура воздуха будет колебаться в пределах -15...-19 градусов днем, а к вечеру вновь опустится ниже -20. День вновь ожидается пасмурный, но без осадков. Ветра ждать не стоит. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Среда, 28 декабря

Термометры покажут днем отметку в -13 градусов. Таковой она и останется до завтрашнего дня. День будет облачным, без осадков. Поднимется сильный ветер: порывы могут составить до 13 м/с. Атмосферное давление начнет падать и за день понизится с 754 до 750 мм ртутного столба.

Четверг, 29 декабря

С самого утра и до ночи будет валить снег - местами весьма сильный. Температура воздуха в этот день будет колебаться от -10 до -8 градусов. Ветер стихнет, но совсем слегка: возможны порывы до 12 м/с. Атмосферное давление составит 749-750 мм ртутного столба.

Пятница, 30 декабря

Температура воздуха будет резко меняться: в 9 утра ожидается -17 градусов, в полдень потеплеет до -12, но через пару часов синоптики снова предсказывают похолодание до -18. День будет пасмурным, без осадков. Ветер уляжется: порывы составят не более 5 м/с. Атмосферное давление начнет расти и дойдет за день с 752 до 756 мм ртутного столба.