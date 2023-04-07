Афиша мероприятий на 8 и 9 апреля 2023 года в Кирове: финал КВН, ночь кино, театры и рок-концерт

Жителям Кирова предлагают сходить на рок-концерт, в кино, театры и на КВН. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

В драматическом театре жителей города приглашают на мелодраму по пьесе Эдуардо де Филиппо «Женщина, которая не умеет плакать». Спектакль повествует о Филумене Мартурано, которая сожительствует с Доменико Сориано, сыном и наследником лучшего кондитера Неаполя. 25 лет Филумена ждет, что Доменико женится на ней.

Начало в 17.30

Возрастное ограничение: 12+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Для маленьких зрителей приготовили постановку в «Театре на Спасской». «Трям! Здравствуйте» - это история о верной и крепкой дружбе.

Возрастное ограничение: 0+

Чуть позже, в этом же месте можно увидеть постановку-детектив «История одного преступления». События разворачиваются в 1910-м году в Пензенской губернии. Рядовой адвокат Яншин строит линию защиты в суде по делу крестьянки Марьи Крюковой, зарубившей топором своего свекра.

Возрастное ограничение 16+

Кировский государственный театр юного зрителя, улица Спасская, 17.

Кинотеатр «Смена» приглашает кировчан на «Ночь кино». Вас ждут три киноновинки: «Мое прекрасное несчастье» - история о страстной и сложной любви между Эбби и Трэвисом, которые заключили опасное пари; «Мгла» - ужасающий триллер о том, что скрывается в тумане; «Профессор и призрачный убийца» - детективная драма о таинственных убийствах на кампусе.

Начало в 22.00

Кинотеатр «Смена», улица Спасская, 34.

Возрастное ограничение 18+

В клубе «Gaudi» состоится концерт группы нашего города «Парк имени Кирова». 8 апреля 2023 года их коллективу исполняется 12 лет. Зрителей ждет большой двухчасовой праздничный концерт с участием приглашенных гостей и ведущих музыкантов города

Клуб «Gaudi», улица Володарского, 103а.

Начало в 19.00

Возрастное ограничение 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ

Мы начинаем КВН, а точнее уже заканчиваем. В воскресенье в ДК «Родина» пройдут финалы высшей и премьер лиги Кировского клуба веселых и находчивых.

Начало в 14.00 (премьер лига) и в 18.30 (высшая лига)

Возрасное ограничение 6+

Дом культуры «Родина», улица Гайдара, 3.

Возвращаясь к театральным постановкам, можно отметить гастроли с лирической комедией по мотивам пьесы Джерома Чодорова «Любовь на лестничной клетке». Действие пьесы разворачивается в старом доме Нью-Йорка, где главная героиня Дженнифер Фостер встречает своего соседа Майкла Гардена.

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 12+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Юных зрителей готовы порадовать постановками Бременские музыканты в Театре на Спасской. Вас ждет встреча с прекрасной Принцессой, которая повзрослела, и веселым юношей Трубадуром. Конечно, они встретятся и полюбят друг друга. И непременно сбегут из дворца вместе со своими друзьями - Ослом, Собакой, Петухом и Котом.

Начало в 11.00 и 14.00

Кировский государственный театр юного зрителя, улица Спасская, 17.

Возрастное ограничение: 6+

Также кировчанам предлагают посетить ярмарку на Центральном рынке. Теперь там продают птиц и домашних животных. Подробности о работе ярмарки можно узнать здесь.

АО «Центральный рынок», улице Розы Люксембург, 86д.

Режим работы - с 08.00 до 18.00

Кроме ночи кино жители города Кирова могут сходить на фильмы-новинки. Стоит обратить внимание на Три мушкетера: Д’Артаньян (12+), Джон Уик 4 (18+), Коты Эрмитажа (6+), Приключения Аргонавтов (6+), Любовь-морковь. Восстание машин (16+).