В Кирове врачи прооперировали новорожденного младенца с врожденной опухолью

Врачи Детской областной больницы сумели удалить опухоль, не задев при этом окружающие органы. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи провели сложнейшую операцию новорожденному младенцу. Об этом сообщает областной Минздрав.

Ребенку, поступившему в Детскую областную больницу, едва исполнилось пять дней. Еще до рождения ему диагностировали тератому - новообразование в крестцово-копчиковой области. Такие опухоли закладываются еще внутриутробно.

Положение образования оказалось не очень хорошим - в полости малого таза. Тератомы опасны тем, что из-за своих размеров сдавливают жизненно важные органы, такие, как кишечник и мочевой пузырь. В результате функции выделения нарушаются, что причиняет страдания ребенку. Помимо того, такие опухоли бывают злокачественными и дают метастазы. Тогда уже требуется специальное лечение.

Ребенку успели помочь вовремя. Врачи провели оперативное лечение с применением увеличительной техники, в ходе которого удалось полностью удалить опухоль и не задеть окружающие органы. Помогло и то, что при поступлении малышу провели все нужные исследования, в том числе МРТ.

Благодаря слаженной работе врачей тератому удалось удалить еще до того, как она начала бы повреждать внутренние органы. По замечаниям специалистов, у сейчас младенца хороший прогноз для развития и дальнейшей жизни.

- Каждый день врачи Детской областной больницы творят настоящие чудеса, они проводят операции даже самым маленьким пациентам со сложнейшими диагнозами. И в этот раз специалистам удалось спасти еще одну маленькую жизнь и подарить здоровое, полноценное будущее малышу, - прокомментировала главврач учреждения Наталья Муратова.

Напомним, ранее мы писали о новорожденном ребенке с редкой патологией - диафрагмальной грыжей. Выживаемость с таким заболеванием составляет лишь 50%. Однако врачи смогли спасти малыша. Подробнее об этом можно прочитать здесь.