«Страж порядка в четвертом поколении»: заместитель начальника отдела по борьбе с ОПГ рассказал о своей службе

Заместитель начальника отдела СЧ СУ по борьбе с ОПГ подполковником полиции Иван Сергеевич Лазарев. ФОТО: УМВД России по Кировской области

6 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных органов. Накануне торжественного дня сотрудник «Комсомольской Правды» - Киров» встретился с полковником полиции Иваном Сергеевичем Лазаревым, который поделился своим опытом, интересными случаями из службы и советами эксперта, как защититься от кибер-преступников.

ДИНАСТИЯ ЛЮДЕЙ В ПОГОНАХ

- Иван Сергеевич, как давно вы работаете в правоохранительных органах?

- Общий стаж - более 20 лет, в следствии я работаю 15 лет. Сейчас я занимаю должность начальника следственного отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Кировской области.

Начинал я в Первомайском районном отделе, потом перевелся в центральное региональное управление. Долгое время занимался общеуголовными делами в отношении лидеров ОПГ. В последнее время контролирую деятельность следователей по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Это звонки гражданам, во время которых мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, есть также схема «родственник в беде». Часто ловим посредников таких преступлений. В этом и заключается моя основная работа.

- Как вы пришли к этой профессии?

- У меня служба в правоохранительных органах, можно сказать, в крови. Мой прадедушка еще до революции служил унтер-офицером, и далее у нас продолжается династия, я представляю уже четвертое поколение людей в погонах в нашей семье. У меня никогда не было никаких сомнений в выборе профессии, я люблю свое дело, с детства не представлял себя в другой сфере.

- Кто для вас является примером?

- Я всегда смотрел на своего старшего брата, он тоже сотрудник внутренних органов, только в другом подразделении. Когда я учился в школе, он уже был следователем, и я хотел стать как он. Когда я окончил академию МВД, у меня появилась цель «сделать свое имя» - с 2007 года старался максимально проявлять себя.

- Насколько было тяжело учиться?

- Очень сложно. Потому, что следственное подразделение, по моему мнению, - самое нагруженное в МВД, так как расследование дела требует нечеловеческих усилий и часто приходится переступать через себя. Когда я осознаю, что было 15 лет назад, когда я пришел в эту сферу, то не понимаю, как можно было все это вынести. Бывало и так, что месяц работал без выходных.

- Как можно описать работу следователя?

- Если представить себе службу в МВД как ремесло, то можно сказать, что процесс превращается в искусство. Ведь надо соблюдать все тонкости, провести все законно, довести до суда, чтобы привлечь виновного к ответственности. Эта работа не терпит ошибок и этому учатся как минимум три года. В среднем одно расследование занимает два месяца, но иногда этот срок затягивается, например, когда надо опросить много свидетелей или если много улик.

- Бывали моменты выгорания? Как с ними можно бороться?

- Да. Безусловно, с такой работой приходилось переступать через себя. С нагрузкой вообще можно встретится в любом подразделении. А так - надо просто научиться отвлекаться, найти хобби или на крайний случай просто выделить себе пару выходных и хорошо выспаться.

ЛИТЕРАТУРА И ПРАКТИКА

- Правда ли что, хороший следователь должен быть психологом?

- Да, нас этому обучали в специализированном вузе. Когда мы были курсантами читали разные книги, например, «Невербальный язык жестов» Алана Пиза, или книги Дейла Карнеги. Кроме того, проводили курсы по психологии и изучению человеческого поведения.

Новички узнают все на практике. Проще всего учиться на несовершеннолетних преступниках: по их поведению очень легко понять, что они врут или что-то скрывают. Да, мы не можем читать мысли людей, но хороший следователь должен применять некоторые приемы, чтобы вывести человека из себя. Например, одна из тактик - это вторгаться в чужое пространство, то есть можно свою личную вещь положить близко к тому, над кем ведется допрос.

- Что больше помогает в работе, практика или все-таки литература?

- Всегда важно увидеть все своими глазами и прочувствовать на себе. Конечно, можно прочитать много книг, но это не даст того опыта, который приходит с годами. У меня лично три высших образования, но я постоянно занимаюсь самообразованием. Необходимо знать много дисциплин. У нас есть такое негласное правило, что следователь - это оперативник, участковый и эксперт в одном лице. Хороший сотрудник должен знать все тонкости этих специальностей.

- Как вы можете описать хорошего следователя?

-У нашего начальника есть такая принципиальная позиция, что любое преступление можно раскрыть. Я тоже так считаю, но для этого важно желание сотрудника, его упорство и характер. Хороший следователь должен быть целеустремленным, настроенным на результат и не отвлекаться. Полное отсутствие жалости к себе тоже помогает.

КАК БОРОТСЯ С ТЕЛЕФОННЫМИ МОШЕННИКАМИ

- Почти каждый день в новостях пишут о том, что пенсионеров обманывают на крупные суммы. В какой момент произошел такой всплеск мошенничества и почему люди до сих пор «ведутся» на уловки?

- Все началось в 2015-м, а максимальное количество таких преступлений фиксируется последние четыре года. Зачастую мошенники покупают личную информацию о потерпевшем и пользуются ей, втираясь в доверие к человеку. Если говорить об эпизодах с пожилыми людьми, то тут вина родственников, так как они не рассказывают бабушкам и дедушкам о преступлениях, и пенсионеры не знают, как действовать в такой ситуации.

- Как посоветуете действовать в таких случаях?

- Иногда проще просто положить трубку и сообщить в полицию об инциденте. А так - чаще разговаривать с родственниками о том, что происходит в мире, держать в курсе событий. Еще один совет - отказаться от дистанционного оформления кредитов на госуслугах. А вообще, по секрету, мне очень нравится смотреть в интернете ролики, где над телефонными мошенниками издеваются, иногда по несколько минут говорят им всякую чушь, а злоумышленники на том конце провода не могут себя рассекретить и продолжают играть роли. Это тоже своего рода предотвращение преступления: чем дольше разговор, тем меньше звонков сделает преступник.

РАССКАЗ О СЕБЕ

- Поделитесь подробностями своей работы и расскажите о каком-нибудь интересном случае?

- В последнее время часто попадаются «курьеры», которые участвуют в мошеннической схеме «родственник в беде»: ходят по квартирам и собирают деньги с пенсионеров. Мы почти каждую неделю их ловим, у некоторых бывает по 20 эпизодов, а это примерно 5-6 миллионов рублей всего за пару дней.

Из интересного могу отметить мое участие в расследовании дела Михаила Прокопьева - «Прокопа», лидера одной из крупнейших ОПГ. Я не был главным в расследовании, но сам процесс был очень интересным. Получилось все так: житель города написал заявление в полицию, что у него вымогают 250 тысяч. Когда начали разбираться, выяснили, что бандиты оказались из «Прокопьевской» ОПГ. Когда начали их допрашивать, они рассказали, где спрятано оружие, которым в 90-е активно пользовались участники группировки, а после удалось доказать и вину Михаила. Подтвердилась информация о заказных убийствах и других эпизодах. Мы расследовали грабежи, вымогательства и так далее. После длительного расследования удалось доказать вину Прокопьева, его приговорили к пожизненному сроку.

- Как вы относитесь к художественной литературе и фильмам про детективов?

- Все произведения очень далеки от реальности. Раньше я смотрел и читал, но это было просто для отдыха. Во многих фильмах показывают поверхностную работу, а иногда и просто высмеивают. Лично я не смотрю и не читаю, для меня хватает криминальных сводок на работе.

- Как можно совмещать личную жизнь и такую службу?

- Стоит сказать, что моя жена тоже следователь, и часть наших разговоров дома - о работе, так сказать, делимся опытом. И вся семья у меня тоже «в погонах», так что часто есть к кому обратится за советом. А так я люблю готовить, с супругой ходим гулять или по торговым центрам. Мне вообще нравится служба и надеюсь, эта династия сотрудников правоохранительных органов продлится и дальше.