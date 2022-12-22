Как изменились цены на икру и кондитерские изделия за месяц в Кировской области

В ноябре в Кировской области продолжился рост стоимости икры лососевых рыб Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации аналитиков, в ноябре в регионе продолжился рост стоимости икры и охлажденной рыбы, при этом снизились цены на крупы. Среди бытовых приборов подорожали чайники и пылесосы.

ШОКОЛАД И ЗЕФИР ПОДЕШЕВЕЛИ

За месяц аналитики отметили заметные изменения в стоимости овощей и фруктов. Так, цены на огурцы взлетели на 54,1%. При этом подешевели бананы и яблоки.

Апельсины и груши за месяц стали дороже. Фото: kirovstat

Что касается рыбной продукции, то в ноябре на 5,1% стала дороже отечественная икра лососевых рыб. Менее выгодно теперь можно приобрести также мороженые кальмары - на 3,1%, рыбные консервы в томатном соусе и охлажденную рыбу лососевых пород - на 2,2%. При этом снизилась стоимость соленого филе сельди - на 2,6%.

Среди макарон и круп подешевели:

- гречка на 8,4%,

- шлифованный рис - на 3,2%,

- горох и фасоль - на 3%,

- манная крупа - на 2,9%,

- пшено - на 2,8%,

- макароны - на 2,7%,

вермишель - на 2,3%.

В то же время выросли цены на овсянку и перловку на 3,1%. Если говорить о других продовольственных товарах, то в Кировской области подорожали томатные консервы на 2,7%, творожные сырки в шоколаде - на 2,5%, плавленые сыры - на 2,2%.

В группе кондитерских изделий подешевели шоколадные конфеты на 3,9%, зефир и пастила - на 3,3%, шоколад - на 2%. Кроме того, выгоднее стало покупать сгущенное молоко и маргарин - на 3%, пельмени, манты, равиоли - на 2,9%, сахар - на 2,5%.

СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ НА СМАРТФОНЫ

Среди непродовольственных товаров подорожали некоторые виды парфюмерии и косметики:

- зубная паста - на 4,5%,

- пена для бритья - на 2,6%,

- жидкое мыло - на 2,4%,

- шампунь - на 2%.

В группе электроники выросли цены на чайники на 4,6%, пылесосы - на 2%. Вместе с тем подешевели микроволновки на 4,6%, холодильники - на 3,6%, плиты и энергосберегающие лампы - на 3,2%, миксеры, блендеры - на 2,4%. Стоимость смартфонов снизилась на 4,5%.

ПОДСКОЧИЛА СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК НА ОТДЫХ

За месяц в регионе выросли цены практически на все направления зарубежных туров. Особенно заметно увеличилась стоимость путевок в Южную Азию - на 15%.

За путевки на отдых кировчанам пришлось платить больше. Фото: kirovstat

Среди услуг пассажирского транспорта кировчане меньше платили за полет эконом-классом - на 4,8%, аренду авто - 4,5%, проезд в купе фирменных поездов дальнего следования - на 3,7%, в плацкарте нефирменных и фирменных поездов дальнего следования - на 2,6% и 2,1% соответственно.

Кроме того, повысилась стоимость пересылки простого письма внутри России на 8%, ремонта телевизоров - на 2,9%.

Напомним, что в ноябре газовое моторное топливо в Кировской области подешевело на 5,7%. В то же время выросла цена на бензин АИ-98 и выше - на 0,3%.