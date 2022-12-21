Елочные базары 2022-2023 в Кирове: адреса торговых точек

Елочные базары открылись в Кирове 20 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии Нового года в Кирове традиционно открываются елочные базары. В департаменте экономического развития и предпринимательства сообщили, что площадки уже готовы принимать покупателей и будут работать до 31 декабря. «Комсомолка» узнала адреса торговых точек, где горожане смогут приобрести ели в 2022 году.

СПИСОК АДРЕСОВ ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ

- улица Ленина, в районе дома № 102-б;

- улица Баумана, в районе дома № 5;

- в сквере у ОАО ВМП «Авитек»;

- улица Московская, в районе дома № 149;

- Октябрьский проспект, в районе дома № 38;

- улица Лепсе, в районе дома № 3 (в сквере);

- юго-восточный угол пересечения улиц Щорса и Пугачева (в сквере);

- улица Горького, у входа в парк им С.М. Кирова со стороны улицы Калинина.

КАК ВЫБРАТЬ ЕЛКУ

Кировчан предупреждают, что на площадке обязательно должна находиться вывеска с информацией для покупателей о наименовании организации, юридическом адресе и режиме работы. Кроме того, горожанам должны предоставить информацию о розничных ценах на продукцию.

Что касается оформления елочных базаров, то предпринимателям рекомендовали установить на площадках декоративное ограждение и организовать световой оформление.

Чтобы ель как можно дольше радовала близких, жителям советуют:

1. При покупке дерева обратить внимание на хвою - ветки не должны осыпаться.

2. Купленную ель лучше на время оставить на балконе, чтобы избежать резких перепадов температуры. В квартире не стоит размещать ее у батареи.

3. Дерево необходимо поставить в ведро с водой или влажным песком. Также желательно срезать с основания ствола около 10 сантиметров коры.