Стоимость салатов «оливье» и «сельдь под шубой» в 2022 году в Кирове

«Комсомолка» выяснила, как изменился индекс оливье и селедки под шубой за минувший год. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новый год… О чем думается при звучании этих слов, кроме подарков и детского ожидания чуда? О еде. О всей этой вкусноте, которая будет радовать вас как минимум два дня. Как правило, на Новый год готовят два легендарных салата: «оливье» и «сельдь под шубой».

Росстат традиционно под конец года подсчитывает стоимость продуктов для главных новогодних салатов. «Комсомолка» узнала, как изменился индекс оливье и селедки под шубой за год в Кирове.

ИНДЕКС ОЛИВЬЕ ВЫРОС НА 8%

За основу взят классический рецепт, поскольку вариаций множество. Итак, вам понадобятся:

- 0,4 кг вареной колбасы;

- 0,4 кг маринованных огурцов;

- банка зеленого горошка (380 г);

- четыре куриных яйца;

- 200 г майонеза;

- 0,4 кг картошки;

- 100 г репчатого лука;

- 200 г моркови.

На выходе получается обалденный салат. Ну, это вы и так знаете. По данным Росстата, новогодняя классика за год (с ноября 2021 по ноябрь 2022) выросла в цене для Кировской области на 8,80%. Сейчас на ингредиенты для оливье кировчанам придется потратить 421,88 рубля.

В среднем, сообщает ведомство, цены больше всего подскочили на зеленый горошек и маринованные огурцы – на 17,94% за год. Зато картофель подешевел на 33,26%.

Индекс салата оливье вырос на 8,80% в Кировской области. Фото: Иван ПРОХОРОВ

СЕЛЕДКА ДОРОЖАЕТ

Селедка под шубой – еще одно излюбленное блюдо на Новый год. Нам понадобятся следующие ингредиенты:

- 350 г соленой сельди;

- два куриных яйца;

- 300 г майонеза;

- 0,4 кг картофеля;

- 100 г репчатого лука;

- 300 г свеклы;

- 200 г моркови.

Согласно данным Росстата, в Кировской области стоимость селедки под шубой в ноябре 2022 года составила 210,08 рубля. Его стоимость по сравнению с минувшим годом выросла на 9,29%. Повлиял на это рост цен на селедку и майонез – на 18,39% и 14,41% за год. В свою очередь, подешевели картошка и лук.