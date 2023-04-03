Прогноз погоды в Кирове с 3 по 7 апреля: потепление до +12 и высокое атмосферное давление

Кировчан ожидает в основном теплая неделя без осадков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя обещает быть теплой и сухой. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 3 по 7 апреля в Кирове.

Понедельник, 3 апреля

Днем термометры покажут отметку до +9 градусов. День будет преимущественно пасмурным, однако осадков не ожидается. Сильного ветра синоптики также не прогнозируют, порывы составят максимум 7 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 749-751 мм ртутного столба.

Вторник, 4 апреля

За окном потеплеет до +12 градусов. Погода вновь будет в основном пасмурной, но дождей не предвидится. Сильного ветра не ожидается, возможны порывы до 5-7 м/с. Атмосферное давление медленно пойдет на спад и за день упадет с 750 до 747 мм ртутного столба.

Среда, 5 апреля

Температура воздуха поднимется до +11 градусов. День будет пасмурным, ни солнца, ни осадков не ожидается. Прогнозируются порывы ветра до 7 м/с. Атмосферное давление снова пойдет на подъем и к ночи вернется на отметку в 750 мм ртутного столба.

Четверг, 6 апреля

Термометры покажут отметку в максимум +6 градусов. Погода будет облачной, так что изредка кировчан будет радовать выглядывающее солнышко. Синоптики предупреждают об усиливающемся ветре, порывы могут составить до 9 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и к ночи дойдет до 757 мм ртутного столба.

Пятница, 7 апреля

День будет солнечным, но на улице похолодает до +6, ранним утром же обещается минусовая температура. Сильного ветра не будет, ожидаются порывы до 3-5 м/с максимум. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 758-760 мм ртутного столба.