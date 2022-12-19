Прогноз погоды в Кирове с 19 по 23 декабря: морозы в начале недели и потепление в конце

На неделе ожидаются весьма морозные дни. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчан ждут весьма холодные деньки в начале недели и внезапное потепление в ее конце. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 19 по 23 декабря.

Понедельник, 19 декабря

С самого утра ожидается снегопад, который прекратится ближе к полудню. День будет облачным и холодным. Температура воздуха днем составит -11 градусов, но к 21 часу похолодает до -22 градусов. Ожидается сильный ветер: порывы могут составить до 13 м/с. Атмосферное давление в течение дня поднимется с 744 до 749 мм ртутного столба.

Вторник, 20 декабря

Всю ночь ожидаются морозы, а утром термометры покажут отметку в -18. В течение дня эта картина практически не изменится. Синоптики прогнозируют небольшой снег с полудня до ночи. Ветер успокоится, порывы не превысят 5 м/с. Атмосферное давление составит 747-750 мм ртутного столба.

Среда, 21 декабря

День будет очень холодным: температура воздуха опустится до -25 градусов. Погода будет пасмурной, но без осадков. Ветра практически не ожидается. Атмосферное давление в течение дня плавно поднимется с 748 до 751 мм ртутного столба.

Четверг, 22 декабря

На улице резко начнет теплеть: в течение дня температура воздуха поднимется с -13 до -2 градусов. С утра и до ночи ожидается снегопад. Вновь поднимется ветер, порывы составят до 16 м/с. Атмосферное давление за день упадет с 747 до 738 мм ртутного столба.

Пятница, 23 декабря

Термометры покажут отметку в 0 градусов. Днем ожидается легкий снежок. По прогнозу синоптиков, возможны порывы ветра до 11 м/с. Атмосферное давление составит 739-741 мм ртутного столба.