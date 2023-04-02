Главные новости в Кирове с 26 марта по 1 апреля: спасение людей врачами и силовиками, помощь фронту, исследование занятости и безработицы

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На текущей неделе мы писали о множестве интересных событий, произошедших и происходящих в области. Делимся с вами краткой выдержкой.

КИРОВСКИЕ СИЛОВИКИ СПАСЛИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК

В минувшее воскресенье, 26 марта, спасли сразу двух человек в разных местах области. В обоих случаях на помощь пришли правоохранители. Так, росгвардеец Илья К., гулявший вечером с женой по парку имени Кирова, спас мужчину: тот провалился под лед на пруду. Храбрый кировчанин ползком добрался до середины пруда, схватил тонущего за шиворот и вытащил из воды.

Тем же вечером в Нолинском районе произошел пожар. Из горящего помещения людей спасал помощник оперативного дежурного пункта полиции «Немский» Иван К. С помощью пожарных он смог вынести наружу женщину и мужчину. Пострадавшая впоследствии скончалась, пенсионер находится в больнице. Обоих силовиков теперь хотят поощрить на работе.

ЧЕПЕЦКИЕ ВРАЧИ ВЫВЕЛИ ПАРНЯ ИЗ ТРЕХНЕДЕЛЬНОЙ КОМЫ

История приключилась в Кирово-Чепецке. 19-летний парень получил серьезную травму и попал в больницу, где впал в кому. Почти три недели врачи боролись за его жизнь и здоровья, в итоге благополучно выведя его в сопор - состояние, в котором молодой человек реагировал на раздражители. Дальше его лечение продолжилось, и сейчас парень движется к полному выздоровлению - уже может ходить сам. Он даже пришел в больницу, чтобы лично поблагодарить каждого врача, который боролся за его спасение.

ОФТАЛЬМОЛОГИ ВЕРНУЛИ ЗРЕНИЕ 70-ЛЕТНЕЙ ПЕНСИОНЕРКЕ

И еще одна история со счастливым концом. К врачам обратилась пожилая женщина, чей правый глаз полностью ослеп. Врачи поставили диагноз - набухающая катаракта. Хирурги провели операцию, занявшую всего около получаса, и заменили мутный хрусталик глаза на искусственный. В итоге вмешательство прошло успешно.

Медики отмечают, что катаракта - один из частых недугов, с которыми пациенты поступают в отделение микрохирургии глаза. Ежегодно в нем лечатся около трех тысяч пациентов.

КАК КИРОВЧАНЕ ПОМОГАЮТ ФРОНТУ

Наш корреспондент побывал в фонде «Zа Вятку», где узнал, как жители региона помогают бойцам, находящимся в зоне СВО. Работа есть для всех: шитье маскировочных сеток, фасовка продуктов, упаковка предметов первой необходимости, изготовление блиндажных свечей и другое. Всем этим занимается множество волонтеров, причем не только в Кирове - отделения фонда есть почти в каждом районе Кировской области. Подробности можно прочитать в нашем материале.

Кроме того, недавно «Комсомолка» также публиковала материал о жизни и службе мобилизованных кировчан в зоне спецоперации. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

РАБОТАЮЩИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЕЗРАБОТНЫХ

Кировстат опубликовал исследование по занятости и безработице на основе данных 2022 года. Согласно ему, общая численность рабочей силы составила 618 тысяч человек. Из них к занятым относились 595 тысяч жителей Кировской области. В среднем чаще всего сотрудники работают «в белую», отрабатывают 37 часов в неделю и имеют подработку.

Безработных в 2022 году оказалось всего 23 тысячи человек. Каждый второй оказался без занятости из-за увольнения по собственному желанию. В среднем они тратят на поиски новой работы около четырех месяцев, а ищут ее через друзей, знакомых, родственников и службу занятости.