Афиша на 1 и 2 апреля 2023 года в Кирове: новинки в кино, медлига КВН и постановки в театрах

Кировчанам предлагают отправиться в кино, театр или 1 апреля поднять себе настроение на КВН. Фото: Ольга ЮШКОВА

1 АПРЕЛЯ

Традиционно кировчанам предлагают посетить театры. Жители города смогут сходить в Драматический театр на комедию-фарс с захватывающей интригой и непредсказуемым финалом «Поцелуй удачи». В главных ролях: Анатолий Кот, Алексей Шевченков, Олег Акулич, Янина Колесниченко, Наталия Селиверстова и Вера Батиевская.

Начало в 15.00 и 19.00

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Возрастное ограничение: 16+

Также «Театр на Спасской» готов порадовать юных зрителей представлением «Бременские музыканты». Вас ждет встреча с прекрасной Принцессой, которая повзрослела, и веселым юношей Трубадуром. Конечно, они встретятся и полюбят друг друга. И непременно сбегут из дворца вместе со своими друзьями - Ослом, Собакой, Петухом и Котом.

Начало в 11.00

Кировский государственный театр юного зрителя, улица Спасская, 17.

Возрастное ограничение: 6+

Зрителей постарше ждет рассказ «Обыкновенное чудо». Евгений Шварц посвятил эту пьесу своей жене. Той, которая смогла подарить ему счастье. Той, к кому были обращены его самые сильные строки. Той, кому он сказал свои последние слова - «Катя, спаси меня!».

Начало в 18.00

Кировский государственный театр юного зрителя, улица Спасская, 17.

Возрастное ограничение: 16+

Дли кировчан с шутками выступят веселые и находчивые. В ДК «Родина» пройдет медицинская лига КВН. 10 команд из различных медучреждений поборются за кубок.

Начало в 17.00

Дом культуры Родина, улица Гайдара, 3.

Возрастное ограничение: 6+

Также можно сходить в кино, вышло множество новинок, которые стоит оценить. Так, например, кинотеатры представляет вашему вниманию: Джон Уик 4 (18+), Коты Эрмитажа (6+), Приключения Аргонавтов (6+), Любовь-морковь. Восстание машин (16+).

2 АПРЕЛЯ

Снова представление для юных зрителей от Драматического театра. «Волшебник изумрудного города» - история о том, как однажды обычный актер попал в Волшебную страну. Он грустил и тосковал по дому и своему театру. Он был совершенно один и все, что у него оставалось - это его ремесло и мечта о чудесах.

Начало в 11.00

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Возрастное ограничение: 0+

Для любителей драмы есть пьеса про любовь в прошлом веке. «Варшавская мелодия». Режиссер исследует в своем спектакле природу любви - вечной и бессмертной, той, которая ничего не боится, не знает преград и запретов. Которая одна способна удержать человека, дать опору и смысл. И даже существуя в условиях тоталитарного общества, она стремится выйти из-под контроля.

Начало в 16.00

Возрастное ограничение 16+

Театр юного зрителя подготовил сказку «Иван - Богатырский сын». В придуманной автором истории герои русского фольклора - богатыри, девицы-красавицы, Баба Яга, Леший, Кощей Бессмертный - становятся ближе и понятнее современным детям. При этом сохраняется главное, за что мы любим русские народные сказки: волшебная атмосфера, опасные приключения, безграничная мудрость и лукавая, с прищуром, улыбка наших предков, создавших и сохранивших огромный пласт народной культуры.

Начало в 11.00

Кировский государственный театр юного зрителя, улица Спасская, 17.

Возрастное ограничение: 6+

Впервые на сцене театра кукол космическое цирковое шоу. Хрустальная Канатоходка, космический тигр, неведомая и невидимая Крокозябра, звездный жонглер и множество чудес. Представление-спектакль «Циркурион».

Кировский театр кукол, улица Спасская, 22.

Начало в 11.00

Возрастное ограничение: 0+