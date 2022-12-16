В Кирове врачи удалили кисту головного мозга полуторагодовалому малышу

Врачи провели сложнейшую операцию для спасения жизни малыша. Фото: vk.com/medkirovru

Как рассказали в региональном Минздраве, в Кировскую детскую областную клиническую больницу поступил полуторагодовалый малыш с признаками прогрессирующей гидроцефалии. Мама ребенка отметила беспокойное поведение сына, ухудшение походки и увеличение головы. Компьютерная томография показала, что причиной состояния маленького пациента стала киста головного мозга, расположенная в третьем желудочке.

Проводить операции на таком участке достаточно сложно: область находится в самой глубине мозга и имеет большое значение. Однако в арсенале больницы есть инструменты толщиной всего 2 миллиметра. С их помощью можно провести малоинвазивные операции, проникнув в самые глубокие отделы мозга.

КТ выявила кисту в третьем желудочке мозга ребенка. Фото: vk.com/medkirovru

Врачи провели ребенку эндоскопическую перфорацию дна третьего желудочка. Через отверстие диаметром в полсантиметра им удалось удалить кисту и сформировать новые пути оттока ликвора. После проведения этой сложнейшей операции давление в голове малыша нормализовалось. Сейчас он чувствует себя хорошо и его уже выписали домой.

Как отметила главврач Детской областной больницы Наталья Муратова, раньше при гидроцефалии врачи проводили имплантацию шунтирующих систем. Ребенку устанавливали специальную помпу, которая оставалась с ним на всю жизнь. Благодаря малоинвазивному вмешательству, проведенному врачами, этого удалось избежать. После этапа восстановления малыш будет жить обычной жизнью, без необходимости дополнительных операций для замены шунтирующей системы.