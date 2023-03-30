«Живем в лесу, в землянках»: мобилизованные кировчане рассказали о службе в зоне спецоперации

Мужчины были в числе первых, кого призвали на фронт. Фото: kirovreg.ru

Сейчас в зоне проведения спецоперации находится много кировчан. В том числе, жители региона Сергей и Иван, которые уехали туда одними из первых. Бойцы поделились историями своей службы.

С ДЕТСТВА ВМЕСТЕ

Как сообщили в областном правительстве, жители Краснополянского района Сергей и Иван с самого детства вместе, ходили в один детский сад. Мужчины были в числе первых, кого призвали на фронт. Сейчас они служат во взводе обеспечения, Иван - на должности повара, а Сергей - водителем.

- Живем в лесу, в землянках, заняли готовые, - говорят бойцы. - До нас тут было другое подразделение, но они перешли на другие позиции.

От лагеря до передовой несколько километров. Однако опасность ракетных ударов присутствует всегда.

- Когда мы только приехали, менее чем в 150 метрах от нас миномет работал. Если враги заметят, стараются бить по технике, потому что без нее никуда, - сообщили мужчины. - Когда началось продвижение наших войск, они отогнали противника подальше и стало спокойнее.

«С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ ЧИТАЕМ ПИСЬМА»

В свободное от службы время, преимущественно вечером, бойцы занимаются спортом и смотрят фильмы. Кроме того, мужчины отмечают, что всегда с нетерпением ждут, когда им привезут посылки из дома. Солдат очень радует, что родные пишут им письма и делают игрушки своими руками.

- Гуманитарной помощи все рады, - рассказал Иван. - Никогда не откажемся от маскировочных сетей, они очень нужны, помогают укрыть наши позиции от противника. Также нужны блиндажные свечи. Но встреча с людьми, которые привозят посылки - это для нас в первую очередь как тепло родного дома. С особым чувством читаем детские письма, открытки. Приятно и трогательно, иногда даже слезы наворачиваются.

Сергей в свою очередь признался, что носит как талисман присланную кем-то маленькую игрушку. «Чебурашку самодельного тоже взял. Сейчас вот сыну его подарю», - добавляет мужчина.

Помимо неравнодушных кировчан бойцам помогают организации. Например, недавно бойцам доставили помощь от «Вятавтодора». Кроме того, в нашем городе работает благотворительный фонд «Zа Вятку», который постоянно обеспечивает бойцов всем необходимым.