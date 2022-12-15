Переломы, сотрясения, ушибы: с начала сезона 160 жителей Кировской области получили травмы при падении на гололеде

Если вы пострадали при падении на гололеде - незамедлительно обратитесь в больницу либо вызовите «скорую помощь». Фото: vk.com/club207529517

Холодное время года - всегда травмоопасный сезон. Особенно вкупе с температурными качелями и всеми из этого вытекающими: ледяным дождем, сильным ветром и минусовыми температурами.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ТРАВМЫ - ПЕРЕЛОМЫ

По сведениям регионального Минздрава, с начала осенне-зимнего сезона в областную травматологию за помощью обратились 160 человек. Все они пострадали при падении на гололеде. При этом 30 из них потребовалась госпитализация.

В зимнее время вдвое-втрое увеличивается количество уличных травм. В 70% случаев встречаются переломы и вывихи, полученные при падении, в 25% - ушибы и растяжения. Наиболее частые травмы - переломы лодыжек, ключицы и лучевой кости, костей голени. Нередко встречаются ушибы плечевой кости, повреждение коленного и голеностопного суставов, сотрясение мозга и другие черепно-мозговые травмы.

ВАЖНО

Чтобы снизить риск получения травм во время гололеда и избежать серьезных последствий, следует соблюдать несколько простых правил безопасности:

1. Надевайте подходящую погодной обстановке обувь.

2. Откажитесь от каблуков, платформы, обуви на гладкой подошве без рельефа.

3. Ботинки или сапоги должны обеспечивать хорошее сцепление подошвы со скользкой поверхностью и устойчивость при ходьбе.

4. Позаботьтесь о пожилых родственниках: им следует меньше гулять в одиночестве в такую погоду.

Минздрав напоминает кировчанам: отделение экстренной помощи и поликлиника областной травматологии работают круглосуточно и без выходных. В случае, если вы пострадали при падении на гололеде, не терпите боль и не занимайтесь самолечением. Незамедлительно обращайтесь в больницу либо вызовите «скорую помощь».

Адрес КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии»: Киров, улица Московская, 163а. Телефон регистратуры: (8332) 51-49-73.