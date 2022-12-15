В Кирове самовольно построенная голубятня поссорила властей и горожан

Из-за старой голубятни на Дерендяева разгорелся скандал. Фото: t.me/simakov_kirov

В Кирове с неделю назад закрутился скандал из-за сноса голубятни на улице Дерендяева. 7 декабря горадминистрация сообщила о намерении снести сооружение, и с тех пор склоки между властями и жителями не утихают.

Первая информация о сносе старой голубятни появилась в соцсетях в виде слухов. Информацию подтвердила мэрия Кирова. По сообщению пресс-службы, на участке запланировано строительство детсада на 100 мест. С одной стороны - явно более полезное здание. С другой - местные жители считают голубятню достопримечательностью района. И начался скандал.

НЕЗАКОННОЕ СТРОЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ

Горадминистрация попыталась потушить возмущения, пояснив, что постройка вообще-то является самовольной и возведена на муниципальной земле. У собственников нет никаких документов, подтверждающих право пользования. Кроме того, голубятня не соответствует санитарным и пожарным нормам безопасности. И, под конец, она находится в границах зоны секционной многоэтажной жилой застройки, где не предусмотрен вид разрешенного использования «Птицеводство».

В мэрии также добавили, что с местными жителями ранее уже разговаривали, предлагая добровольно снести постройку, но в итоге ее уберут в рамках муниципального контракта.

Доводов оказалось маловато для разозленных местных. Тогда в ситуацию вмешался сити-менеджер Вячеслав Симаков, попытавшись объяснить все в своем телеграм-канале.

- В настоящее время сооружение находится на муниципальной территории и никаких голубей там нет уже больше 10 лет. Кроме того, голубятня была самостоятельно перестроена, была увеличена высота, а под ней выкопана яма, которая используется для хранения банок с заготовками. Не считаю, что это сооружение является какой-то достопримечательностью, к тому же не используется по прямому назначению долгое время и может даже представлять опасность, - заявил глава мэрии.

По его словам, в микрорайоне и так нет других детских садов в непосредственной близости. Переносить строительство из-за негодования местных, не желающих расставаться с незаконной постройкой на не принадлежащей им земле, нет никакого смысла. Другого варианта развития событий он не видит, подытожил Симаков.

ТАК ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?

Мнения горожан разделились после слов об отсутствии какой-либо живности на голубятне. Количество комментариев под постом почти дошло до сотни.

- Интересно, как это моя дочь 2019 года рождения могла видеть племенных голубей, которых нет уже более 10 лет. Приснилось, наверное, - ядовито заметила одна из кировчанок.

- Это строение - самострой. Захвачена муниципальная земля. И сколько бы Вы ни приводили доводов - все они будут «разбиты» этим единственным, - вполне резонно ответил ей другой житель города.

- Голуби были до прошлого года, пока прикормленное место не начало травить птиц.

- Да не было ни в прошлом, ни в позапрошлом голубей! Голубцы там хранят консервированные в яме, да инвентарь, как сарайка это с ямой, за нее и борются! А не за голубей!

И все в таком духе.

Однако какой-то цели горожане все же добились. Сити-менеджер отметил, что «провел беседу с руководством территориального управления по Октябрьскому району на тему корректного общения с жителями». Пусть это и не совсем то, чего хотели местные.