В Кировской области более 1300 членов семей военнослужащих получили удостоверения

Удостоверение выдается в момент обращения в МФЦ. Фото: kirovreg.ru
В Кирове более 1300 родственников военнослужащих получили удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
Напомним, в регионе действует комплекс мер для семей мобилизованных, а также добровольцев и контрактников, принимающих участие в СВО с 24 февраля 2022 года. Ранее основная часть льгот полагалась детям. Недавно их расширили - так, к примеру, жены военнослужащих также смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Кроме того, семьи могут посещать любые спектакли и культурные события, подведомственные спортивные организации, бесплатно.
Для получения мер поддержки необходимо удостоверение, выданное в МФЦ.
Супругам военнослужащих нужно предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- справку военкомата о мобилизации или документы, подтверждающие заключение контракта;
- свидетельство о заключении брака;
- фотографию 3*4.
Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут обратиться за удостоверениями сами. Это также могут сделать за них законные представители ребенка.
Для выдачи удостоверения детям нужны:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении;
- справку военкомата о мобилизации или документы, подтверждающие заключение контракта;
- фотографию 3*4.
Всего по состоянию на 13 декабря удостоверения выдали 1367 жителям Кировской области: 377 - супругам, 990 - детям.
Стоит отметить, что супруги и дети мобилизованных имеют право на внеочередное обращение. Готовое удостоверение выдается в момент посещения МФЦ.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-800-707-43-43, 27-27-50.