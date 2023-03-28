Три недели комы: как в Чепецке спасали парня с тяжелой травмой

Евгений с мамой лично пришли поблагодарить врачей. Фото: минздрав Кировской области

Кировские врачи поделились очередной историей спасения пациента. На этот раз - из Кирово-Чепецка.

ИЗ КОМЫ В СОПОР

- Благодарю. На мой взгляд, это одни из самых ценных слов в жизни, - признается мама 19-летнего Евгения. - И сегодня я и мой сын говорим его всем причастным докторам.

Дело было так: парень получил серьезную травму и попал в больницу в Кирово-Чепецке. Даже впал в кому. Спустя 10 дней у молодого человека развилась сильная пневмония, его решили перевести в Кировскую городскую больницу № 2 и лечить по узкому профилю

Врачи боролись за него почти 3 недели: консультировались с врачами разных специальностей, исключали дополнительные заболевания, проводили все возможные обследования. В итоге из комы 2 степени (глубокого сна) парня вернули в сопор - состояние, в котором он хотя бы реагировал на свет, боль и другие раздражители. Тогда его перевели обратно в чепецкую больницу.

ПРИШЕЛ САМ

- Это было огромным прогрессом! - делится мама Жени. - А от пневмонии не осталось и следа. Дальше лечение продолжилось в реанимации, затем - в отделении неврологии Кирово-Чепецкой больницы и Центре медицинской реабилитации города Кирова.

Парня выписали домой 23 марта. До полного восстановления пока далеко, но уже сегодня Евгений ходит сам. Двигательная активность восстановилась практически целиком. Поэтому Женя с мамой лично пришли поблагодарить лечащих врачей.

- Мы ежедневно были на связи, и вы меня консультировали по всем этапам лечения, - говорит женщина. - Ваш уникальный труд не счесть никакими измерениями. Вы - огромнейшие молодцы!

По словам главврача Кировской городской больницы № 2 Натальи Шулятьевой, лучшая награда для любого врача - видеть, как пациент идет на поправку.

- Для нас очень ценно, что Евгений вместе с мамой вновь пришел в нашу больницу уже сам, - отмечает медик. - Было очень приятно и трогательно, когда он попросил пригласить врачей, чтобы лично каждому сказать «спасибо». Врачи буквально не отходили от него и в прямом смысле «отвоевали» его у болезни.