Вакансия с сюрпризом: за какими предложениями о работе могут скрываться мошенники

Не ставьте подпись на пустых листах, не отдавайте паспорт посторонним. Да и вообще будьте осторожны на собеседованиях Фото: Евгения ГУСЕВА

Ищете работу?

Будьте осторожны в общении со «странными» рекрутерами и потенциальными работодателями: далеко не все они действительно ищут сотрудников. О том, как выявить мошенников, рассказали эксперты hh.ru.

ПРИМАНКА ДЛЯ НАИВНЫХ

По каким действиям потенциального работодателя можно догадаться о «разводе»?

- вас обещают официально оформить только после неоплачиваемой стажировки. Помните: стажировка всегда должна оплачиваться;

- о компании в сети вообще нет отзывов. Офиса тоже нет, либо он расположен очень далеко от центра, в труднодоступном районе. Если попросите у собеседника ИНН или ОГРН компании, он, вероятно, «сольется»;

- зарплату предлагают не в рублях. Это и нарушение закона, и приманка для наивных.

НЕТ, НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ!

- Главное - реальная компания никогда не будет просить у соискателя деньги, - отмечает руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter в Поволжье Анна Буслова. - Вымогать средства могут по-разному: требовать оплату за оборудование или обучение, регистрационную пошлину, депозит и прочее. Иногда мошенники представляются посредниками и предлагают платное обучение с гарантированным трудоустройством и включением вашего резюме в несуществующую эксклюзивную базу. Есть и «вакансии» на букмекерских сайтах-однодневках и в онлайн-казино. Нет, нет и еще раз нет! Ни один из этих вариантов не поможет вам найти работу.

Чуть более хитрый «развод» - система-гарант, через которую вам обещают переводить зарплату. Это может быть фальшивый сайт, который просто украдет данные вашей банковской карты. Лучше не соглашаться на подобное и всегда требовать переводов напрямую на вашу карту или электронный кошелек. И уж тем более стоит закончить беседу, если «работодатель» просит не только номер карты, но и данные с ее оборота или коды из СМС.

И еще о персональных данных. Если собеседник сам нашел вас и не говорит, где взял контакт, - вероятно, ему нужны ваши деньги или дополнительные данные о личности. И кстати, обычно данные собирают уже при оформлении трудового договора: нормальной фирме раньше они просто не нужны. Само собой, на собеседовании не стоит оставлять свою подпись на пустых листах или отдавать паспорт посторонним.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Вот еще несколько вариантов «развода»:

- зарплата в 2-3 раза выше рынка. Если зарплата неадекватно большая (ее всегда можно сравнить с аналогичными предложениями на сайтах с вакансиями), рабочие обязанности описаны размыто, а рекрутера не интересуют ваши навыки - это мошенник;

- не общайтесь с теми, кто звонит с неизвестного номера. Есть специальные предложения-определители, защищающие вас от спама и звонков с платными линиями;

- не реагируйте на СМС и сообщения в мессенджерах с активными ссылками. В них могут содержаться программы, незаметно проникающие в телефон и получающие доступ к мобильному банку;

- с осторожностью относитесь к предложениям поработать курьером (это могут быть криминальные сети, занимающиеся доставкой запрещенных веществ) и оператором по приему платежей (за этим может скрываться отмывание денег).