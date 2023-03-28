Победа кировчан - новый грант на поддержку особых семей

В течение 11 месяцев состоялось 552 инклюзивные тренировки. ФОТО: клуб «Без границ»

15 марта стали известны результаты всероссийского конкурса «Спорт для всех» Благотворительного фонда Владимира Потанина. В число победителей вошла только одна заявка из Кировской области. Это проект «Всем семьям - спорт!», созданный АНО «Спортивный клуб для детей и подростков с особенностями развития «Без границ».

Ранее клуб уже выигрывал грантовый конкурс Фонда Потанина – проект «Вместе в спорт» был реализован в 2020-21 годах. Благодаря ему в течение 11 месяцев состоялось 552 инклюзивные тренировки для 72 детей с ОВЗ.

ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ СТАТЬ АКТИВНЕЕ

Новый проект «Всем семьям - спорт!» направлен в первую очередь на поддержку родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Руководитель клуба Юлия Шишкина отмечает: «Особый ребенок требует больших затрат, усилий и времени. Поэтому родители часто испытывают эмоциональную перегрузку, замыкаются, попадают в социальную изоляцию, меньше времени уделяют своим нуждам, досугу, занятиям спортом, хотя от их самочувствия зависит качество жизни и семьи, и самого ребенка. ВсЕ это негативно сказывается на психологическом климате. Наша цель – помочь особым семьям стать устойчивее и активнее».

Юлия Шишкина: «Особый ребенок требует больших затрат, усилий и времени». ФОТО: клуб «Без границ»

В клубе рассказали, что давно вынашивали идею проекта «Всем семьям - спорт!». Так как на собственном опыте убедились - чтобы помочь особому ребенку гармонично развиваться и социализироваться, важно помочь его семье. Направленный на эту цель проект два года подряд подавали на четыре грантовых конкурса. В клубе не отчаивались после неудач, трудились, дорабатывали и наконец получили поддержку.

При подготовке проекта «Всем семьям - спорт!» члены клуба провели несколько опросов кировчан, воспитывающих детей с ОВЗ. Оказалось, что из 60 особых семей 90% остро нуждается в активном досуге, 87% - в занятиях физкультурой. Им сложно посетить аттракционы, природу, развлекательные центры, батутный или веревочный парк, скалодром или бассейн из-за особенностей детей и негативного отношения к ним социума. Этим семьям требуются особые условия, но подобных услуг в Кирове нет.

Проект поможет восполнить данный дефицит. Он стартует в мае 2023 г. и завершится в августе 2024 г. В нём примут участие 40 особых семей: дети и подростки 7-18 лет с двигательными, ментальными, психическими, сенсорными особенностями и их родители. Для них запланировано более 900 тренировок, треть из которых пройдёт семейном формате. Ребята с ОВЗ и их родители смогут попробовать себя в разных видах спорта: футбол, баскетбол, настольный теннис, вольтижировка (гимнастические упражнения на макете коня), мини-гольф и др.

В клубе «Без границ» ожидают, что в результате у особых семей повысится вовлеченность в спорт, улучшится физическое и эмоциональное состояние.

РОДИТЕЛЯМ ТОЖЕ НАДО ОТДЫХАТЬ

Второе направление проекта – социализация семей и организация для них полезного досуга. Так в июне на базе клуба пройдет городской, а в июле-августе - загородный спортивный лагерь. Их планируют наполнить разными семейными активностями: тренировки, походы, веревочный курс, катание на конях и байдарках, соревнования и эстафеты.

Особое внимание Центр уделяет спортивным занятиям. ФОТО: клуб «Без границ»

Руководитель клуба Юлия Шишкина: «Лето – это особая проблема, у родителей становится ещё меньше поддержки, чем в учебном году. Занятия везде прекращаются, и они остаются с ребенком в четырех стенах. Страдает психологический климат, потребность детей и взрослых в общении. Нет ни одного ДОЛ в Кировской области, готового принять особого ребенка. Мы запланировали четыре загородные смены для 40 человек. Хотим, чтобы родители и дети, вне зависимости от особенностей развития, смогли летом отдохнуть, зарядиться эмоциями и не потерять спортивную форму».

В течение учебного года семьям также не придётся скучать: раз в неделю для них пройдёт спортивный праздник в клубе «Без границ», раз в месяц – спортивные выходные вне клуба (батуты, плавание, болдеринг, боулинг), раз в три месяца – посещение парка развлечений.

ИЗЮМИНКИ ПРОЕКТА

Еще одно направление проекта – обучение родителей. В клубе считают, что важно «не только дать рыбу, но и научить её ловить». В течение года родители смогут посещать бесплатные семинары – освоят методику домашних совместных тренировок, приобретут умения самостоятельно организовывать активный семейный досуг.

Юлия Шишкина рассказывает, что для проработки этой части проекта, команда клуба проанализировала опыт и методики ведущих организаций в области адаптивного спорта – РООИ «Перспектива» и Специальной Олимпиады. «Есть и наши собственные находки, - говорит Юлия, - например мы придумали провести мотивационную сессию в популярном сейчас формате марафона. Семьи в чате будут получать на каждый день спортивные задания, присылать фото и видеоотчеты, соревноваться. Если формат участникам понравится, будем проводить его на регулярной основе».

Интересными «изюминками» проекта будет создание фотовыставки и видеоролика, показывающих, что спорт доступен всем семьям. Выставка и фильм будут транслироваться на городских площадках и праздниках, в школах и музеях. Они помогут созданию в обществе позитивного отношения к особым семьям и популяризации адаптивного спорта, вовлечения в него большего числа детей с ОВЗ и их родителей.

Методики по организации обучения, тренировок, городского и загородного лагеря коллектив клуба планирует оформить в понятные мануалы и выложить в открытом доступе. Так «Всем семьям - спорт!» поможет улучшить качество жизни особых семей в Кирове и станет примером для тиражирования в других регионах.