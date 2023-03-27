«Выбор настоящих мужчин»: ночной патруль с Росгвардией

В честь праздника национальной гвардии РФ корреспондент поучаствовал в дежурстве вместе с бойцами. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Когда говорят о ведомствах, защищающих покой граждан ночью, большинство первым делом вспоминает ППС и ГИБДД. Но многие забывают о людях в синей, пятнистой форме, которые ездят на машинах с красной полосой с боку и надписью: «Росгвардия».

Личный состав подразделения находится на страже правопорядка 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Вневедомственная охрана занимается практически всем: отловом наркоторговцев, предотвращением разбоев в общественных заведениях, обеспечением порядка во время различных мероприятий и просто патрулированием улиц города.

В честь Дня национальной гвардии Российской Федерации корреспондент «Комсомолки» оправился в ночной рейд вместе с бойцами Иваном и Михаилом (имена изменены - Ред.). Журналисту удалось также поговорить с представителем пресс-службы ведомства и командиром роты, капитаном полиции Евгением Столбовым.

«НЕОБХОДИМ ЗАКАЛЕННЫЙ ХАРАКТЕР»

Сотрудники вневедомственной охраны по 12 часов носят на себе обмундирование весом более 15 килограмм. Фото: Артем ЗАМЯТИН

- Устроится на службу в Росгвардию может любой желающий с подходящей категорией годности, но для мужчин обязательно прохождение службы в армии, - рассказывает Евгений. - После подачи документов в отделе кадров потенциального кандидата отправят на три месяца оплачиваемой стажировки, во время которой с ним будут работать инструкторы. В это время наши будущие сотрудники приобретают нужную физическую форму и необходимые знания. В дальнейшем судьбу кандидатов решает комиссия. Некоторые повторно отправляются на обучение.

После трех месяцев комиссия решит можно ли отправлять вас на официальную службу или продлить срок обучения. Но стоит учитывать, что для такой работы необходим закаленный характер.

Как выяснилось, работа в ведомстве может дать не только карьерный рост, но и обучение в специализированных вузах. После этого сотрудники ведомства могут претендовать на получение офицерской должности.

- Всем желающим служить у нас важно понимать одно: работа эта не из легких. Для нее необходим закаленный характер, - добавляет Евгений.

Позже сотрудники группы задержания, с которой мы отправились в патруль, рассказали о том, что их семьи думают о выбранной профессии.

- Все относятся с пониманием и нисколько не против службы, - рассказывает Михаил. - Дети больше всех поддерживают и собираются пойти по стопам отца.

- Мой сын даже играет в полицейского, - поделился Иван. - Берет мою старую кобуру и говорит: «Когда я вырасту буду как папа».

12 ЧАСОВ В БРОНЕЖИЛЕТЕ

Перед выездом на смену все патрульные проходят медицинское освидетельствование, врачи проверяют готовность бойцов к несению службы. После сотрудники получают оружие, боеприпасы, наручники и прочее обмундирование.

Перед сменой все наряды проходят в кабинет, где командиры проводят развод (служебное совещание - Ред.), который длится не более получаса. Бойцам выдают ориентировки и ставят задачи на смену. Также руководство опрашивает сотрудников на знание теории: им приводят в пример ситуацию, а боец должен рассказать, как он будет действовать в тех или иных обстоятельствах.

Кроме того, росгвардейцы сами проводят наглядные практики. К примеру, они продемонстрировали, как надо надевать наручники на преступника.

После всех процедур бойцы получают бронежилеты и каски, которые они не снимают в течение всей смены (а это 12 часов!). Я тоже примерил на себя обмундирование Росгвардеца. Весит почти 15 килограмм, и сложно представить, насколько тяжело полдня провести в нем.

ПАТРУЛЬ РАЙОНА

После развода и получения приказа мы с коллегой из пресс-службы и бойцами отправились в ночной патруль. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Итак, мы с Иваном, Михаилом и представителем пресс-службы отправились в район нашего патрулирования. Первым делом, по приказу командиров мы поехали в гаражи на поиск «закладчиков» или тех, кто ищет наркотики.

- Бывает за ночь никого не поймаем, а может выявим сразу нескольких подряд, - позже признался Михаил.

В этот раз ночь была спокойной - ни одного закладчика на глаза нашему патрулю не попалось.

После «гаражей» мы проехались по району и встали у местного ломбарда. По информации, полученной на разводе, туда могли принести ворованную технику.

Водитель припарковался на другой стороне улицы, так, чтобы мы могли видеть вход в заведение. Немного постояв, мы поняли, что никто не придет, и тогда наш экипаж отправился снова патрулировать улицы.

Спустя несколько часов нам поступил сигнал от дежурного. Сообщалось, что в одном из ночных заведений на улице Кольцова подрались посетители. Мы оперативно прибыли на место.

Из соображений безопасности, мы с представителем пресс-службы не стали подходить к месту происшествия, а наблюдали со стороны. К заведению прибыли еще несколько экипажей вневедомственной охраны.

Как позже выяснилось, конфликт произошел из-за неадекватного поведения посетителей. Со свидетелей и участников взяли объяснения, их дальнейшая судьба нам не известна.

Кроме того, в заведении нашли пьяного несовершеннолетнего, которого доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Конфликт у ночного заведения на улице Кольцова удалось урегулировать. Фото: Артем ЗАМЯТИН

ВЫБОР НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

- Сегодня довольно спокойный день, - позже произнес Иван.

Поняв, что на этом наша работа с коллегой из пресс-службы закончилась, мы отправились по домам.

От себя отмечу, что бойцы, несмотря на весь стресс профессии, остаются очень вежливыми людьми. С ними приятно было пообщаться на темы, не касающиеся службы.

Из личных впечатлений стоит сказать, что парни - настоящие герои нашего времени, которые остаются в тени. Каждую смену, рискуя своим здоровьем и жизнью, они охраняют покой граждан. Служба в Росгвардии - это выбор настоящих мужчин!