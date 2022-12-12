Пробки и нечищеные дороги: последствия снегопада 11-12 декабря в Кировской области

Город стоит в пробках уже практически сутки. Фото: Анастасия Николаенко

Зима в Кировскую область пришла уже давно, однако к сильным снегопадам никто оказался не готов никто – ни жители, ни коммунальные службы. 11 декабря на регион обрушилась стихия, которая не утихает до сих пор, и техника просто не успевает справляться. В итоге районы и областной центр оказались под снегом

«НАШИ ДОРОГИ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ»

Глас возмущения слышен из каждого городского паблика - в основном, из «Злого Кировчанина». В большинстве своем жалуются пешеходы, которым (особенно пожилым или с детьми) пробираться по сугробам особенно тяжело.

- Погода супер, решили с детьми прогуляться пешком, да и воскресенье всего на рейсе 1 автобус ездит. В итоге мы не шли, а пробирались по сугробам. Воскресенье на улице час дня, совершенно ни где, ничего не убрано - как проезжая часть, так и тротуары, как на окраине, так и в центре, - пожаловалась жительница Слободского, пожелавшая остаться анонимной.

На нечищеные дороги пожаловались жители Слободского. Фото: vk.com/zlo43

Но и водителям нелегко приходится в результате снегопадов. В Малмыжском районе занесло основную дорогу. Местные жители негодуют: мол, добирайтесь как хотите. «Наши дороги никому не нужны, их чистить не собираются, видимо», - комментируют автомобилисты.

- Дорога от Кирова до Афанасьево - ужас просто, невозможно нормально ехать. И это еще называется федеральная трасса, а ведь так не назовешь, такое чувство что в какой-то деревне по дороге ехали вчера, обочин не видно вообще. За всю дорогу увидела пару машин, которые чистили дорогу, но это даже чисткой не назовешь! Ладно легковым машинам еще чуть проще ехать, а фурам по таким дорогам, которые были вчера, не думаю, что очень хорошо ездить. Итог: за всю дорогу увидели 3 фуры в кювете, - отзываются комментаторы.

Ситуация в областном центре не лучше. По словам жителей микрорайона Радужный, так плохо у них дороги не чистили уже давно. При этом они связывают ухудшение проблемы с наложением штрафов на подрядчиков.

- Коротко о дорогах - проехать можно там, где маршрут автобуса, по остальным улицам вот так! - поделилась жительница Радужного Татьяна.

Такая ситуация с заснеженными дорогами в Радужном. Фото: Татьяна Шабалина

В отдельных населенных пунктах Кирова похожая проблема. Так, жители деревни Подозерья Октябрьского района не могут выбраться в город.

- Они надеются, что растает. Из деревни невозможно выехать, а они по телефону отвечают «в течение пяти дней приедем»! - пожаловалась в комментариях паблика мэрии одна из жительниц Кирова.

«АЛЫЕ» УЛИЦЫ

Снегопад повлиял и на дорожное движение. Половина кировских дорог мигает алым на картах с самого утра. Как обычно, страдают самые проблемные улицы: Воровского, Производственная, Московская и так далее. На некоторых ситуация улучшилась в течение дня, после пика пробок, где-то осталась прежней, где-то стала хуже.

- На Производственной с утра попроще было. А на Московской с утра, наоборот, немного рассосались пробки, - делится наша подписчица.

В области те же проблемы. В «Злом Кировчанине» появилось вчерашнее видео с федеральной трассы «Вятка». В направлении от Омутнинска до Афанасьево на дороге образовалась огромная пробка из большегрузов. По словам автора поста, в ней застряли около двух тысяч фур. Приврал или ноликом ошибся - непонятно, однако пробка и правда немаленькая. В комментариях сообщают, что большегрузы не смогли подняться в горку из-за нечищеной дороги, отчего и образовался затор.

11 декабря в направлении Афанасьево заметили пробку из большегрузов. Фото: vk.com/zlo43

Кировчане пытаются относиться к ситуации с оптимизмом: шутят в пабликах, что на просьбу не выходить на улицу отреагировали только дорожные службы. Однако такое терпение далеко не у всех, и кто-то откровенно кроет происходящее последними словами. Масла в огонь подлило и заявление сити-менеджера Вячеслава Симакова о выведенных на дороги тягачи, которые будут дежурить на улицах для помощи автовладельцам.

- Фурами забита вся Производственная. И ни тягачей, ни телеграм-канала с Симаковым, - едко пошутил один из комментаторов «Злого Кировчанина».

Так обстоит ситуация с пробками в Кирове прямо сейчас. Фото: yandex.ru/maps

ОФИЦИАЛЬНО

Горадминистрация в ответ на сообщения о нечищеных дорогах сообщает, что работы ведутся прямо сейчас. Большая часть техники направляется на проезжие части, чтобы помочь общественному транспорту и машинам спецслужб. Рабочие чистят и пешеходные зоны.

- Работы по ликвидации последствий снегопада и расчистке пешеходных зон будут завершены после прекращения выпадения осадков, - добавили в мэрии.

О некачественной уборке улиц кировчане могут сообщить в АО «Гордормостстрой»:

- по телефону 8-922-967-22-34 (с указанием адреса и уточнением проблемы);

- в личные сообщения группы ВК.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о неукоснительном соблюдении ПДД на дорогах во время непогоды. Водители должны соблюдать оптимальную скорость в соответствии с погодой, условиями видимости, пониманием дорожной обстановки, интенсивностью движения и состоянием проезжей части.

Ведомство приводит несколько правил для автолюбителей в снегопады:

1. Скорость движения должна быть ниже на 10-15 км/ч, чтобы контролировать проезжую часть хотя бы в пределах 100-метровой видимости.

2. Движение должно быть плавным и неторопливым.

3. Увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта.

4. Тормозите заблаговременно.

5. Будьте готовы к внезапным изменениям траектории окружающих вас транспортных средств.

6. Ни в коем случае не останавливайтесь на проезжей части, чтобы почистить забитые снегом дворники - это опасно.

7. При выполнении маневров убедитесь, что они действительно безопасны.

Пешеходы также должны строго соблюдать правила перехода проезжей части, преодолевать их максимально безопасно и использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными для водителей.

- В период установившейся сложной погоды сотрудники Госавтоинспекции региона ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. Телефон дежурной части ГИБДД г.Кирова: 58-88-88, 64-38-77, - добавили в ведомстве.