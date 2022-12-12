Прогноз погоды в Кирове с 12 по 16 декабря: сильный ветер и перепады атмосферного давления

На неделе также ожидаются снегопады. Фото: Олег УКЛАДОВ

Неделя обещает быть снежной и ветреной. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 12 по 16 декабря в Кирове.

Понедельник, 12 декабря

В течение всего дня будет валить снег, преимущественно - сильный. Температура воздуха днем остановится в пределах -2...-3 градусов. Поднимется ветер, ожидаются порывы до 12 м/с. Атмосферное давление составит 747-748 мм ртутного столба.

ГУ МЧС по Кировской области также предупреждает о метелях и гололедице в этот день. Местами возможны ледяной дождь и мокрый снег.

Вторник, 13 декабря

День будет ясным, осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от -10 до -7 градусов в течение дня. Ветер усилится еще больше, возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление начнет расти и дойдет за день с 751 до 754 мм ртутного столба.

Среда, 14 декабря

С утра синоптики обещают -10 градусов, к вечеру «потеплеет» до -7. По прогнозу, порывы ветра усилятся до 19 м/с. Атмосферное давление резко начнет падать и к ночи вернется на отметку в 747 мм ртутного столба.

Четверг, 15 декабря

В течение дня ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -6...-9 градусов. Порывы ветра составят до 13 м/с. Атмосферное давление вновь начнет подниматься и вырастет в течение дня до 749 мм ртутного столба.

Пятница, 16 декабря

Ранним утром кировчан ожидает -15 градусов на термометре, днем - до -8. С 15 часов начнется снег, который будет идти до самой ночи. Ожидаются порывы ветра до 16 м/с. Атмосферное давление снова начнет падать - с 751 до 746 мм ртутного столба в течение дня.