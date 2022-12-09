За минувшую неделю в Кировской области зафиксировали почти девять тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом

Специалисты отметили рост заболеваемости среди детей до 14 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области за последнюю неделю заболели острыми респираторными инфекциями почти девять тысяч человек. Результаты мониторинга приводит областной Роспотребнадзор.

ДЕТИ СТАЛИ БОЛЬШЕ БОЛЕТЬ

По данным ведомства, с 28 ноября по 6 декабря врачи выявили 8940 случаев заболевания. Большая часть случаев (60,7%) пришлась на детей в возрасте до 14 лет.

В целом эксперты отметили увеличение уровня заболеваемости ОРВИ на 12,16% среди совокупного населения. Превышение недельного порога составило 16,81%. Интенсивность показателя заболеваемости растет во всех возрастных группах. Наибольший темп прироста - среди детей 7-14 лет.

Роспотребнадзор отмечает, что заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной и гриппозной этиологии. В рамках мониторинга специалисты обследовали 103 человек и выявили четыре случая вируса гриппа А (Н1N1), семь случаев коронавируса и других групп. Непосредственно грипп обнаружили только у шести человек.

ПО ОБЛАСТИ ХОДИТ «ОМИКРОН»

Коронавирус также продолжает циркулировать среди населения. За минувшую неделю им заразились 152 человека, среди них 10 - дети. В целом уровень заболеваемости ковидом снизился за прошедшие семь дней на 10,27%. При этом отмечен ее рост среди детей школьного возраста - 7-17 лет. Среди взрослого населения рост заболеваемости зафиксирован в возрастной группе 18-39 лет, подъем показателя - 15,25%.

По словам специалистов, по Кировской области продолжает ходить «омикрон».

- Всего на население трудоспособного возраста (от 18 до 64 лет) пришлось 67,7% от всех заболевших за прошедшую неделю. Доля заболевших детей среди совокупного населения за прошедшую неделю составила 6,5%, - добавили в ведомстве.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ

План профилактики ОРВИ довольно прост. Из основных мероприятий - мытье рук, ежегодная вакцинация, использование антисептиков. Кроме того, необходимы правильное питание и здоровый сон, а также регулярная влажная уборка помещения квартиры.

Если у людей в вашем окружении есть признаки заболевания - старайтесь избегать контактов с ними. Помните, грипп очень заразен и быстро распространяется, а также протекает тяжелее других ОРВИ.