Прогноз погоды на декабрь 2022 в Кирове: будет на 3-4 градуса холоднее нормы

В декабре в Кировской области метеорологи-любители прогнозируют ныряющие циклоны и мощные вторжения арктического воздуха Фото: Мария АНАНОВА

По прогнозам метеорологов-любителей, в Кировской области декабрь ожидается холоднее нормы. Так, отклонения от привычных значений могут составлять до 3 градусов на севере региона и до 4-4,5 градуса - на юге. Последний раз таким холодным начало зимы оказалось в 2009, 2012 и 2016 годах.

В КОНЦЕ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ ПРИДУТ СНЕГОПАДЫ

В первых числах декабря область оказалась в центре блокирующего циклона с максимальным давлением. Как уточнили в сообществе «Любительская метеорология в Кирове», в ночное время 3-4 декабря по востоку региона температура воздуха опустилась до -26 градусов. Кроме того, очень высоким было атмосферное давление - почти до 780 мм ртутного столба.

Осадков в этот период практически не наблюдалось. Однако не исключается, что в конце первой декады месяца в регион придет потепление и снегопады.

Во второй декаде декабря в Кировской области ожидаются затоки холодного воздуха. Кроме того, прогнозируется заметный прирост снежного покрова.

АРКТИЧЕСКИЕ ВТОРЖЕНИЯ И ВОЛНЫ ТЕПЛА

После 20 декабря регион может оказаться под влиянием ныряющих циклонов и мощных вторжений арктического воздуха. Так, 30-градусные морозы будут сменяться волнами тепла. Осадков выпадет в пределах нормы.

Что касается областного центра, то третья декада ожидается пасмурной и снежной. По информации Gismeteo.ru, днем температура воздуха составит от -3 до 0 градусов. Ночами столбик термометра будет опускаться до -5 градусов. Затем 29 и 30 декабря прогнозируется резкое похолодание. В дневное время синоптики обещают до -9 градусов, ночами до -17.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Максимально холодный декабрь зафиксировали в 1955, 1978 и 2002 годах. Тогда было на 9-13 градусов холоднее обычного.

Ближе к осенней температура воздуха в этом месяце держалась в 1960, 2006, 2011, 2015, 2017 и 2019 годах.

В прошлом году декабрь был на 2,5 градуса холоднее обычного. Осадков же выпало в пределах средних многолетних значений.