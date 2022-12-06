Приезд Деда Мороза и Снегурочки, елки и ярмарки, запрет «бюджетных» корпоративов: как пройдет Новый год-2022 в Кировской области

В регионе состоятся более двух тысяч новогодних мероприятий. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова состоялось обсуждение празднования Нового года-2022 в Кировской области. Всего в регионе состоится 2382 новогодних мероприятия.

ЕЛКИ, СПЕКТАКЛИ, ПРАЗДНИКИ

По докладу министра культуры Даниила Дворцова, в региональной праздничной программе - театрализованные представления, мастер-классы, вечера семейного отдыха, выставки и концерты. По подсчетам, в праздничных мероприятиях примут участие 174 тысячи кировчан, 99 тысяч из них – дети. Фейерверки из программы исключены.

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков добавил, что в областном центре с 15 декабря по 14 января запланировано проведение более чем 280 мероприятий. Среди них - открытие главных елок, детские праздники на дворовых территориях, работа катков, концерты в домах культуры.

На Театральной площади организуют ярмарку. На 24 декабря запланировано открытие главной елки города. В этот же день в Кировском областном драматическом театре им. С. М. Кирова пройдет елка главы города для одаренных детей.

Сити-менеджер также подчеркнул, что Театральную площадь украсят конструкциями и гирляндами, использованными в прошлые годы.

- Рад, что главы муниципальных образований правильно поняли наш посыл и не закупают к Новому году дополнительного оборудования, украшений и прочих излишеств, а используют те, что были в прошлые годы. Также благодарю предпринимателей, которые помогают с покупкой елок, подарков для детей и световых конструкций, - прокомментировал Александр Соколов.

Открытие главной елки города состоится 24 декабря. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- Мы провели опрос людей, спросили, как они хотят отмечать новогодние праздники. Подавляющее большинство ответило, что Новый год должен быть организован, прежде всего, для детей, - подчеркнул глава региона.

Так, Кировскую область посетят главные Дед Мороз и Снегурочка страны. Новогодний волшебник приедет в Вятские Поляны 18 декабря. Снегурочка же навестит Киров 30 декабря: выступит на елке для детей защитников Отечества, на Театральной площади, а также посетит Кирово-Чепецк.

Кроме того, благотворительный фонд «За Вятку» сформирует около трех тысяч подарочных посылок для адресного вручения детям как в Кирове, так и районах области. Их доставку по домам обеспечат министерства внутренней политики и соцразвития, а также главы муниципалитетов.

Помимо того, как сообщила зампред правительства Кировской области Светлана Шумайлова, в Кирове 63 тысячи детей получат новогодние подарки. Это может быть сладкий подарок либо поход в музей или театр на выбор.

Александр Соколов также заявил о решении, принятом вместе с депутатами ОЗС, направить деньги в школы. Учебные заведения сами решат, что организовать для детей: спектакли, подарки и так далее.

- Также надо поздравить с Новым годом ребят, которые служат в армии. Организовать для них концерты, написать им письма. Все хотят поверить в чудо, - сказал глава региона.

Дети мобилизованных также смогут бесплатно побывать на новогоднем представлении в кировском цирке. Представление состоится 30 декабря.

Для украшения используют прошлогодние конструкции. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

И ЧТОБ НИКАКИХ ТУТ!

- Наша обязанность - сделать праздник детям. А излишествам с гламуром и банкетами - не время, - подчеркнул Александр Соколов во время планерки. И уже конкретно уточнил:

- Коммерческим структурам запретить проводить праздничные мероприятия мы не можем. Но хочу обратиться к ведомствам и муниципальным образованиям: не дай бог будут за бюджетный счет какие-то корпоративы!

Какие санкции за этим могут последовать, глава региона не уточнил. Однако можно предположить, что ничего хорошего тех, кто нарушит запрет, ждать не будет.