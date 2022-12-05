В Кировской области пройдут рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности

Рейды будут проводить спасатели совместно с соцработниками и сотрудниками ЖКХ. Фото: Мария ЛЕНЦ

В домах Кировской области будут проводить проверки соблюдения правил пожарной безопасности. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов на еженедельной планерке. Главы муниципалитетов должны напомнить жителям правила безопасности и использования газового оборудования.

СЕМЬЯ ОТРАВИЛАСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Эти меры решили принять после череды несчастных случаев, произошедших в Кировской области. Так, в минувшую пятницу в Малмыжском районе едва не угорела большая семья - семеро девочек и их мать. К счастью, они остались живы. Их оперативно доставили в местную ЦРБ, а приехавший из областного центра специалист-реаниматолог постановил, что у пострадавших - легкая степень отравления.

В ближайшее время семья отправится домой. Губернатор выразил благодарность врачам, которые сработали слаженно и оперативно.

По данным ГУ МЧС, предварительная причина случившегося – неисправность дымохода газового котла. Их очистили, и в течение месяца за работой оборудования будут наблюдать.

ПОГИБ 11-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК

К сожалению, не все случаи закончились благополучно. В минувшее воскресенье в Советском районе пожар унес жизнь 11-летнего ребенка. По предварительным данным, мальчик находился дома один. Причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудование либо неправильная эксплуатация печи. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.

Всего за минувшие выходные, по информации регионального ГУ МЧС, в Кировской области произошло 15 пожаров, в которых погибли два человека. Предполагаемая причина восьми пожаров - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве или эксплуатации отопительных печей.

- Прошу совместно с сотрудниками соответствующих служб, ЖКХ, Газпромом, социальными службами, МЧС провести профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности, пользования газом в индивидуальных домах, особенно - в многодетных семьях, а также в домах, где живут пожилые люди. Прошу организовать эту работу и предоставить отчет о выполнении мероприятий, - сказал Александр Соколов во время планерки.