Прогноз погоды в Кирове с 5 по 9 декабря: температурные и погодные качели

В начале недели ожидается весьма сильное похолодание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нас снова ожидают температурные качели. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 5 по 9 декабря.

Понедельник, 5 декабря

Температура воздуха днем составит -12 градусов, вечером упадет до -18. День будет ясным, осадков не ожидается. Синоптики также прогнозируют практически полное отсутствие ветра. Атмосферное давление наконец начнет падать и за день снизится с 771 до 763 мм ртутного столба.

Вторник, 6 декабря

Температура воздуха вновь начнет прыгать - от -12 до -16 градусов. День будет облачным, осадков вновь не ожидается. Усилится ветер, порывы могут составить до 7-8 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться и с 762 мм ртутного столба дойдет до 759.

Среда, 7 декабря

Термометры покажут отметку в -9...-12 градусов. День будет пасмурным, снегопадов не предвидится. Ветер станет сильнее, возможны порывы до 12 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 760 мм ртутного столба.

Четверг, 8 декабря

Температура воздуха будет колебаться в пределах -10...-13 градусов. День будет ясным, без осадков. Порывы ветра могут составить до 11-12 м/с. Атмосферное давление - 760-761 мм ртутного столба.

Пятница, 9 декабря

На улице «потеплеет» до -8 градусов. В течение дня с перерывами будет идти небольшой снег. Ожидаются порывы ветра до 10 м/с. Атмосферное давление составит 759-760 мм ртутного столба.