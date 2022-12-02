Дети мобилизованных в Кирове смогут бесплатно побывать на новогоднем представлении

С просьбой организовать новогоднюю елку для детей мобилизованных обратились местные жительницы Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кирове для детей военнослужащих организуют бесплатный новогодний праздник. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдет 30 декабря.

Глава региона Александр Соколов отметил, что с просьбой организовать новогоднюю елку для детей мобилизованных обратились местные жительницы. В результате с Кировским цирком удалось достичь договоренностей по проведению мероприятия.

Уточняется, что ребятам представят федеральный авторский проект «Цирк на льду «Айсберг». Так, зрители увидят номера велофигуристов на моноциклах, выступление воздушных гимнастов, акробатов, эквилибристов, жонглеров, клоунов и многое другое.

Кроме того, приглашения на новогодние елки и сладкие подарки получат дети военнослужащих из районов Кировской области. В правительстве также добавили, что в регионе традиционно организуют праздничные представления для всех детей. С расписанием новогодних елок жители смогут ознакомиться в ближайшее время.

Что касается других мер поддержки, то в регионе ввели универсальный проездной для родственников мобилизованных. Транспортная карта гарантирует бесплатный проезд как в Кирове, так и на межмуниципальных маршрутах. Для оформления документа жителям районов требуется обратиться в центры «Мои документы».

Напомним, что в Кирове потратят 7,9 миллиона рублей на оформление Театральной площади к Новому году. В центре города традиционно появится праздничная ель, также установят фотозоны с лавками «Матрешки», горки для детей среднего и младшего возраста, скульптурную композицию «Дед Мороз и Снегурочка», зальют каток. Для украшения площади планируют задействовать элементы оформления, которые использовали в прошлом году.