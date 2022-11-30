Как украсят Театральную площадь к Новому году-2023: на оформление потратят 7,9 миллиона рублей

В центре композиции традиционно расположится новогодняя ель, украшенная праздничными баннерами. Фото: zakupki.gov.ru

Власти Кирова потратят 7,9 миллиона рублей на оформление Театральной площади к Новому году. Информация появилась на портале госзакупок.

Концепцию разрабатывало МКУ «Архитектура». Как сказано в введении, основной целью при разработке было создание максимально экономичного и в то же время эффектного, нарядного и удобного пространства. Основное требование - использование элементов оформления, которыми площадь уже украшали в предыдущие года.

КАТОК, ГОРКИ, ФОТОЗОНЫ

Согласно приложенной концепции, на площади расположатся следующие элементы декора:

- фотозоны с лавками «Матрешки»;

- горки «Домик» и «Ушкуй» для детей среднего и младшего возраста;

- скульптурная композиция «Дед Мороз и Снегурочка»;

- арт-объект «Матрешки»;

- каток, оформленный праздничными баннерами, гирляндами и световыми фигурами;

- световые композиции «С Новым годом!», «Звезды».

На площади также, по традиции, появятся ярмарочные домики.

На площади установят ярмарочные домики и фотозоны. Фото: zakupki.gov.ru

Согласно концепции, к Новому году украсят и драмтеатр: фасад здания украсят световыми элементами. То же самое сделают со зданиями ВятГУ.

Оформление центрального сквера останется прежним, так как «светодиодное оформление фонтана хорошо вписывается по своим декоративным свойствам в новогоднюю тему», а также позволит сэкономить деньги.

Ознакомиться с полной концепцией украшения можно здесь.

Сейчас идет подача заявок на электронный аукцион. Их перестанут принимать 6 декабря. Подрядчика, который займется монтажными работами, определят 8 декабря. Администрация города отмечает, что большую их часть выполнят уже к середине месяца.

Для детей среднего и младшего возраста установят горки. Фото: zakupki.gov.ru

РАНЬШЕ БЫЛО ДОРОЖЕ

Экономить на оформлении начали после безумных трат в прошлые годы. Так, в 2019 году на строительство ледового городка на Театральной площади потратили 13,9 миллиона рублей. В 2020 году сумма перешагнула отметку в 23 миллиона. В минувшем году администрация снизила планку, и на украшение площади потратили 9,8 миллиона, отказавшись от строительства ледового городка и использовав старые элементы декора и конструкции. Подобную практику претворят в жизнь и в текущем году.