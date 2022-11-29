«Нас ждали жилье и работа»: многодетная семья из Казахстана приехала в Кировскую область по программе переселения соотечественников

Скоро Дмитрий Николаевич Миронов, его супруга Галина Николаевна Волонец и их сын Максим получат российские паспорта Фото: Дмитрий Ахмадуллин

«Комсомольская правда»-Киров» совместно с областным УМВД продолжает рассказывать о госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Наш нынешний собеседник - Дмитрий Миронов, переехавший из Казахстана в Кировскую область.

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ И ПРОВОЛОЧЕК

Дмитрий Николаевич переехал из другой страны со всей своей большой семьей: супругой и тремя детьми. В Кировскую область они прибыли в конце апреля и поселились в селе Вичевщина Куменского района. Причина выбора проста: родственники, которые ждали их там, работа и жилье.

- Я договаривался о работе заранее. Приезжал еще задолго до переезда и узнавал. Так что меня здесь ждали. А перед самым приездом созвонился с юристом организации, в которой собирался работать. И нам предоставили дом, куда мы заселились сразу по прибытии, - рассказывает Дмитрий Николаевич.

Сейчас супруги вместе работают на племзаводе «Октябрьский» в Вичевщине. Дети также пристроены: 15-летний Максим и 13-летняя Катя учатся в школе. Самый младший, пятилетний Саша, ходит в детсад. По словам Дмитрия, никаких проблем и очередей при устройстве детей не возникло. Пришлось только пройти медкомиссию.

Семья приехала в Кировскую область в рамках программы переселения соотечественников и очень благодарит службу миграции, которая помогла, проконсультировала и подсказала, что нужно сделать. По итогу супругам осталось только заполнить документы. Подъемные им также выдали.

Сейчас семья находится в процессе получения гражданства: ожидают получить его в ближайшее время. Для работы и жизни в Кировской области у них есть временное разрешение.

- Мы здесь уже привыкли и освоились, - говорит Дмитрий Николаевич. - Менять место проживания на другое не хочется.

ВАЖНО

Постоянно или временно проживающие на законном основании в Кировской области иностранные граждане по вопросу участия в Государственной программе могут обратиться в УВМ УМВД России по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Энергетиков, д. 42 (тел. 48-72-38). Постоянно проживающие соотечественники за рубежом и желающие переселиться в область могут подать заявление в консульские учреждения России в стране проживания.