В Кирове с 1 июля 2023 года заработает комплекс мониторинга качества воздуха

Мобильный комплекс уже поступил в Киров. Фото: kirovreg.ru

В Киров привезли мобильную лабораторию для мониторинга качества воздуха. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора области Александра Соколова.

Ранее, 27 октября, министерство охраны окружающей среды региона вместе с мэрией организовали встречу, на которой присутствовали общественники и представители предприятий, загрязняющих воздух. Совместно участники собрания придумали решение для улучшения ситуации с качеством воздуха в городе. Так появилась идея создания общегородской системы мониторинга, в чем и поможет мобильный комплекс.

Помимо этого, контрольно-надзорные органы провели профилактические визиты на предприятия, имеющие потенциальные источники запахов. Руководителям направили ряд решений. К примеру, биохимическому производству рекомендовали провести реконструкцию очистных сооружений. Водоканалу - разработать дополнительные мероприятия по иловым картам. Животноводческим комплексам - утилизировать навоз на биогазовых установках.

- Мы понимаем, что эти предприятия существуют в городе давно, это не они пришли к домам, а дома пришли к ним. Это существующий факт. Но модернизация производства однозначно должна быть и все намеченные пункты считаю справедливыми. Нужно составить вместе с этими предприятиями план по реконструкции производств, чтобы люди понимали, когда и где будут происходить изменения, которые должны повлиять на снижение уровня запаха. Запах - проблема, которая горожан беспокоит сильно, и мы должны принять меры, которые их минимизируют, - сказал Александр Соколов.

Мобильный лабораторный комплекс начнет работу с 1 июля 2023 года. До того времени специалисты будут нарабатывать методическую базу.