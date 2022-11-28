Кировчане смогут наблюдать за уборкой улиц и дорог от снега в режиме онлайн

Кировчанам предоставят доступ в онлайн-кабинет, где они смогут увидеть работу техники. Фото: Ксения Высотина

В Кирове подключат онлайн-систему мониторинга уборки дорог от снега. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Зампред правительства Алексей Жердев доложил, что на минувшей неделе выпало около 25 см снега, что стало широко обсуждаемой темой в соцсетях. Накануне ухудшения погоды Минтранспорт совещался с подрядчиками и договорился о координации сил и средств во время сильных снегопадов.

Во время непогоды ежедневно работали 220-290 единиц техники, диспетчерская служба была на связи круглосуточно. Министерство получает отчет об уборке дорог и улиц от снега каждые три часа.

В Кирове работу подрядчиков контролирует лично глава администрации города Вячеслав Симаков. Проезжие части не только чистят от снега, но и обрабатывают противогололедным материалом - галитом. Уборку ведут в первую очередь на путепроводах, мостах, спусках и подъемах.

Во время совещания также поступило предложение предоставить кировчанам доступ в онлайн-кабинет, где можно легко и быстро посмотреть, сколько техники работает в Кировской области и на каких участках. Глава региона идею одобрил.

Для более слаженной работы с 28 ноября по 2 декабря со всеми задействованными структурами также проведут методические занятия.

ВАЖНО

Жители Кирова могут передать обращения по уборке снега следующим образом:

- по телефону диспетчерской службы 8-922-967-22-34;

- в группе ГДМС в соцсетях.