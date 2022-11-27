«Сапожник - в сапогах»: сотрудники одной из кировских компаний носят обувь преимущественно собственного производства

Компания делает обувь на любой вкус и цвет, но только из натуральных кожи и замши. Фото предоставлено героиней публикации.

О красивой, удобной, стильной обуви сегодня мечтают не только представительницы прекрасного пола. Мужчины тоже стали более тщательно подбирать туфли, сапоги и даже кроссовки. Придя в магазин, мы обращаем внимание, прежде всего, на фасон стоящей на полках обуви. Затем интересуемся, из какого материала она сшита. И вряд ли кто-то задумывается о том, кто и как эту обувь производит. А мы в Международный день сапожника, который отмечается 26 ноября, решили поговорить с Ириной Вахрушевой, которая имеет к этому непосредственное отношение.

- Профессия сапожника очень старинная, как Вы пришли к ней, с чего начинался путь, когда был заработан первый рубль?

- В 2019 году мы приостановили работу производственного цеха по ремонту обуви. На протяжении трех лет все мощности нашего предприятия простаивали. Решение о запуске производства обуви было принято в начале 2022 года. На это повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, экономическая ситуация в России в настоящее время действительно способствует появлению и развитию отечественного производства. Во-вторых, к началу весны у нас сформировалась команда настоящих профессионалов, имеющих довольно большой опыт в организации производственного, маркетингового, экономического и социального направлений деятельности предприятия. Поэтому мы и приняли решение о запуске производства новой надежной, комфортной и стильной обуви из натуральных материалов. В августе мы открыли свой фирменный магазин, где представили кировчанам две коллекции обуви: «Весна-лето 2022» и «Осень-зима 2022». «Первый» рубль нам удалось заработать уже в сентябре: нашу обувь оценили покупатели.

- Сапожник или обувщик, что Вам ближе. «Сапожник без сапог» - это не про Вас? Вы носите обувь своего производства или предпочитаете других?

- Лично мне ближе все-таки обувщик. Сапожником правильнее назвать человека, который непосредственно принимает участие в изготовлении обуви. Это те люди, кто выполняет операции по сборке верха обуви, затяжке заготовки на колодку, приклейке подошвы. Их по праву можно назвать сапожниками. А обувщик, наверное, более широкое определение, которое может включать в себя всех, кто занят и на других этапах нашей деятельности. В гардеробе каждого нашего сотрудника есть несколько пар обуви своего производства. И дело не только в любви и приверженности к своему бренду. Если в изготовлении продукции присутствует ручной труд, то результат во многом зависит от того старания, которое было вложено в каждую пару. Именно поэтому в нашей обуви так тепло морозной зимой, и так комфортно жарким летом.

- Сапожник так ли он необходим в современном мире, если есть более дешевые и массовые производства?

- Ручной труд продолжают очень высоко ценить во многих сферах деятельности. Возьмем, к примеру, автомобили премиум-класса. Очень многие компании с гордостью заявляют, что их «суперкар» является продуктом ручной сборки, ставят клеймо мастера, который собрал данный агрегат. И это является определенным знаком качества. Также и в нашей сфере. Мы гордимся своей обувью и своими «сапожниками», которые непосредственно занимаются ее изготовлением. Безусловно, в век высоких технологий, чтобы оставаться конкурентным и быть в числе лидеров рынка, невозможно обойтись без инновационных решений. Поэтому на своем производстве мы стараемся гармонично сочетать применение ручного труда и современного оборудования. Что касается более дешевых и массовых производств, конечно, они составляет большую долю рынка. Но мы выбрали свой путь: использование только натуральных кожи и замши. И доведение качества сборки до совершенства. Это принципиальная позиция компании. Благодаря использованию только качественных материалов и профессионализму нашего коллектива, мы можем завоевывать сердца наших клиентов. Уверены, что многие жители нашей страны и ближнего зарубежья, по достоинству оценят нашу обувь.

Среди покупателей мужчины составляют примерно 15%, но и для них разработали достаточно широкий ассортимент. Фото предоставлено героиней публикации.

- Как пандемия отразилась на компании: какие отрицательные или наоборот положительные тенденции сказались на Вас?

- Как ни странно, но пандемия сыграла скорее позитивную роль. Ведь именно из-за нее нам пришлось заморозить работу цеха по ремонту обуви. И, возможно, мы не решились бы организовать производство новой обуви в других обстоятельствах. Жизнь часто ставит перед нами сложные задачи. Тот, кто сдается - теряет все и начинает жить воспоминаниями из прошлого. А тот, кто не опускает руки и идет к своей цели, добивается успеха.

- Как реализуете свою продукцию, участвуете ли в выставках или в других мероприятиях? «Сарафанное радио» или реклама в СМИ, на ваш взгляд, более эффективны?

- В этом году мы были участниками выставки «Shoesstar-Урал» в Екатеринбурге. Там нам удалось заключить первые контракты с оптовыми покупателями. Нашу продукцию, помимо фирменного магазина, можно найти на таких площадках как Wildberries, OZON, ЯндексМаркет. У нас есть и свой сайт в формате интернет-магазина и группы в социальных сетях. На следующий год мы уже запланировали участие в нескольких международных выставках производителей обуви. «Сарафанное радио», безусловно, является самым рабочим инструментом привлечения целевой аудитории. Мы очень рады, что обратная связь от наших клиентов позволяет в геометрической прогрессии увеличивать их количество. Реклама в СМИ тоже вещь необходимая. Она позволяет твоему бренду не потеряться в условиях высококонкурентной среды и быть, что называется, всегда «на виду».

- Что Вас вдохновляет? Вы сами придумываете модели или отдаете дань моде?

- Сами разрабатываем, отдавая дань моде. Fashion-индустрия довольно специфична. С одной стороны, чтобы быть востребованным, тебе приходится соответствовать определенным веяниям моды. В то же время, у тебя должна быть изюминка, которая будет отличать продукцию от других производителей.

- Можете ли сделать нестандартные туфли/ботинки/сапоги, например, по эскизу заказчика?

- Да, мы можем изготовить обувь и по эскизу заказчика. Но ограничения все же есть. Для различных видов обуви применяют разные технологии. Были случаи, когда нам приходилось отказывать заказчику ввиду невозможности осуществления его желаний на нашем производстве. Но мы активно развиваемся и совершенствуемся.

- Кто ваши покупатели: в большинстве мужчины или женщины, со среднем достатком или обеспеченные? Какую обувь больше заказывают? Есть ли уже постоянные клиенты?

- В нашем ассортименте есть модели для мужчин и женщин в возрасте от 16 до 70 и более лет. По статистике продаж, дамы приобретают у нас обувь заметно чаще - примерно 85% от общего числа покупателей. Поэтому и в ассортименте у нас примерно такое же соотношение. Нашу продукцию берут люди со средним достатком и выше, которые любят носить качественную обувь. Но покупают ее и те, у кого достаток ниже среднего, но они считают, что «не настолько богаты, чтобы позволить себе покупать дешевую обувь». Мы гордимся, что у нас уже есть постоянные клиенты. Менее чем за год работы, не один десяток покупателей приобретали у нас обувь два и более раз. Для них предусмотрены накопительная система скидок и другие бонусы.

Мы только заходим в эту нишу, изучаем потребительский спрос, тщательно анализируем успехи и ошибки, собираем обратную связь. Стараемся быть гибкими, подстроится под пожелания каждого клиента. И с радостью отмечаем, что даже в самое непростое время можно находить для себя точки роста и неуклонно двигаться к поставленной перед собой цели.