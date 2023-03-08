Детские загородные лагеря в Кировской области: даты начала смен и стоимость путевок на лето-2023

Дети отдохнут и в учреждениях Кирова и районов Кировской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в марте многие родители спешат в офисы продаж путевок в детские лагеря: в некоторые можно попросту не успеть попасть. «Комсомолка» делится списком загородных оздоровительных лагерей на сезон-2023, а также некоторыми подробностями о первых заездах, ценах и наличии мест для купания.

ЛАГЕРЯ В КИРОВЕ:

- частный лагерь «Звездный»: смены для детей 6-17 лет с 3 июня. Есть бассейн. 1 день - 1 460 рублей;

- государственный лагерь «Строитель» (Башарово): смены для детей 6-17 лет с 8 июня. Плавать негде. 1 день - 1 750 рублей (1 300 по субсидии из областного бюджета);

- гослагерь «Весна» (Башарово): смены для детей 6-17 лет с 11 июня. Есть бассейн. 1 день - 1 750 рублей (1 300);

- гослагерь «Орленок» (Башарово): смены для детей 6-17 лет с 11 июня. Есть бассейн. 1 день - 1 750 рублей (1 300);

- лагерь «Юность» (АО ГДМС, Боровые): смены для детей 6-17 лет с 5 июня. Есть бассейн. 1 день - 1 573,68 рубля.

В ОРИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ:

- лагерь «Спутник» (Колос). Смены для детей 6,5-17 лет с 3 июня. Купаться негде. 1 день - от 2 028,95 рубля (варьируется по сменам);

- центр «Соул Трэйн» (Шинник). Смены для детей 6-17 лет с 10 июня. Не купаются. 1 день - 2 044 рубля;

- лагерь «Сосновый бор» при одноименном санатории. Смены для детей 7-17 лет с 3 июня. Без купания. 1 день - 2 028,95 рубля (1 578,95).

В КИРОВО-ЧЕПЕЦКОМ РАЙОНЕ:

- лагерь «Алые Паруса» (поселок Кстининского дома отдыха). Смены для детей 7-17 лет с 4 июня. Купаться негде. 1 день - 1 713,16 рубля (1 263,16);

- гослагерь «Березка» (Пасегово). Смены для детей 6-17 лет с 10 июня. Купаться негде. 1 день - 1 750 рублей (1 300);

- санаторий-профилакторий «Перекоп». Смены для детей 7-16 лет с 3 июня. Есть бассейн. 1 день - 1 673 рубля.

В СЛОБОДСКОМ РАЙОНЕ:

- лагерь имени Юрия Гагарина (Зониха). Смены для детей 6,5-17 лет с 1 июня. В наличии бассейн. 1 день - 1 797 рублей (1 582);

- лагерь «Митино» при одноименном санатории. Смены для детей 7-15 лет с 1 июня. Есть оборудованный пляж и бассейн в одном из корпусов. 1 день - 1 725 рублей;

- лагерь «Родина» (Зониха). Смены для детей 6,5-17 лет с 4 июня. Есть наливной пруд. 1 день - 1 669,55 рубля;

- гослагерь «Белочка» (Ильинское). Смены для детей 6-17 лет с 18 июня. Без купания. 1 день - 1 750 рублей (1 300);

- гослагерь «Луч» (Заборье). Смены с 4 июня, путевки продают только организованным группам. 1 день - от 2 025 рублей (1 550 рублей).

В ЮРЬЯНСКОМ РАЙОНЕ:

- гослагерь «Мир» (Мурыгино). Смены для детей 6-17 лет с 10 июня. Без возможности купания. 1 день - 1 750 рублей (1 300);

- гослагерь «Живая вода» (Агалаченки). Смены для детей 6-17 лет с 12 июня. Без купания. 1 день - 1 750 рублей (1 300).

ЛАГЕРЯ В ДРУГИХ РАЙОНАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- в Верхнекамском районе: лагерь «Сосновый бор» в Светлополянске. Смены для детей 6-17 лет с 10 июня. Купаться негде. 1 день - 2 021 рубль;

- в Котельничском районе: гослагерь «Вишкиль». Смены для детей 6-18 лет с 9 июня. Плавать негде. 1 день - 1 800 рублей;

- в Омутнинском районе: лагерь «Колокольчик» (Омутнинск). Смены для детей 6-17 лет с 15 июня. Плавать негде. 1 день - 2 021 рубль;

- в Оричевском районе: гослагерь «Волна» (Казаковцевы). Смены для детей 6-18 лет с 1 июня. Без купания. 1 день - 1 600,43 рубля.