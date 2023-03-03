В Кирове врачи спасли 90-летнего мужчину с серьезным переломом бедра

Сложная операция прошла успешно.

В Кирове врачи помогли пенсионеру из Лузы, получившему сложный перелом бедра. Подробности истории рассказали в областном Минздраве.

УПАЛ ДОМА И СЛОМАЛ БЕДРО

Инцидент произошел в середине февраля 2023 года. 90-летний мужчина, находясь у себя дома, упал и внезапно почувствовал сильную боль в области правого бедра. «Скорая помощь» доставила пенсионера в местную ЦРБ. Там врачи провели рентген и выявили у пациента закрытый оскольчатый перелом нижней трети правой бедренной кости со смещением отломков.

Пациента доставили в больницу вертолетом санавиации.

Мужчину сразу госпитализировали. Проблема была в тяжести перелома и возрасте пациента. Врачи Лузской ЦРБ связались со специалистами кировского Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. В итоге борт санавиации забрал пострадавшего сразу, как только его состояние стабилизировалось, и доставил в экстренный приемный покой учреждения.

- Пострадавший был осмотрен травматологом-ортопедом, выработана дальнейшая тактика лечения. Практически «с колес» пациент был доставлен в операционный блок, где ему под рентген-контролем проведен остеосинтез бедра - с помощью дистального штифта восстановили целостность бедренной кости, - рассказал заведующий экстренным приемным отделением Сергей Караваев.

Операция прошла успешно. Сразу после этого мужчине назначили и организовали курс ранней реабилитации. Сейчас пенсионера уже выписали и отправили долечиваться домой. Если он будет соблюдать рекомендации врачей, у него есть все шансы на восстановление, и он вновь сможет самостоятельно ходить.

После операции мужчине назначили курс реабилитации.

В Центре травматологии отмечают, что местные специалисты постоянно находятся на связи с районными больницами и межрайонными центрами. Телемедицина помогает решить вопросы диагностики заболевания и тактики лечения пациентов.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В областной травматологии нередки случаи лечения переломов – в том числе серьезных. Так, например, в апреле 2022 года специалисты спасли жизнь мужчине, которого придавил автобус. Ему диагностировали несколько переломов, в том числе закрытых и со смещением отломков. Мужчина перенес три операции в один день, а через два дня – еще одну. Благодаря работе врачей он остался жив.

В октябре 2022 года врачи помогли другому мужчине, серьезно пострадавшему в ДТП. Медики выявили несколько сложных переломов. В результате пришлось провести экстренную операцию, в процессе удалив пациенту селезенку. Вмешательство специалистов спасло мужчине жизнь.