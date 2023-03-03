«Чувствую себя здесь как дома»: история молодого человека из Украины, переселившегося в Кировскую область

Молодой человек получил гражданство РФ в декабре 2022 года. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

«Комсомольская правда»-Киров» совместно с областным УМВД продолжает рассказывать о госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Сегодня о своем опыте обустройства в нашем регионе рассказал Евгений Кузишин, переехавший из Украины.

ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧИЛ СПУСТЯ ДЕВЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА

Евгений - молодой человек, переехавший в Кировскую область из Львова ради любимой девушки. В наш регион он прибыл еще в 2014 году, однако получить гражданство ему удалось только спустя девять лет из-за различных бюрократических проволочек.

- Поначалу жил по одним документам, потом по вторым, после по третьим… Стало полегче после получения РВП (разрешение на временное проживание - Ред.), но не сразу. Работодатели просто не знали, как меня оформлять, - рассказывает Евгений. - И в один момент, когда я трудился в кафе, меня, видимо, не оформили. И это обнаружилось в момент, когда нужно было отчитываться о доходах. А у меня их официально не оказалось.

Из-за этого Евгению пришлось заново подавать документы. Для прохождения процедуры ему велели выехать из России и вернуться обратно через любую границу. Молодой человек выбрал Самару, граничащую с Казахстаном. Однако на границе его отказались впускать обратно - из-за украинского паспорта, хотя по нему Евгений и въехал в нашу страну в первый раз.

- Меня задержали, хотели даже штраф влепить, - рассказывает наш собеседник. - В итоге меня все-таки отправили обратно, и я вернулся в Киров, после чего подал документы снова. Мне вновь выдали РВП, а после уже я получил статус переселенца по программе. И в итоге смог упрощенно получить гражданство - в декабре 2022 года.

ОСВОИТЬСЯ ПОМОГЛА ДЕВУШКА

Переезжать оказалось легко - тяжелым был адаптационный период: все же другая страна и другой город. К тому же наш регион оказался Евгению незнаком, ведь раньше он никогда здесь не был. Освоиться Евгению помогла девушка, к которой он приехал.

- Поначалу просил ее ходить со мной повсюду, и таким образом запоминал город – улицы, автобусы, путь до работы… - делится молодой человек. - Сейчас уже лучше ориентируюсь в Кирове.

В Украине у нашего собеседника осталась мать, с которой сейчас нет связи. Кировчанка, к которой приехал Евгений, уже стала его женой. Своих детей у пары нет, однако в планах у них удочерение ребенка.

- Мне нравится в Кировской области, и я уже привык здесь жить. Чувствую себя здесь совсем как дома, - заключает Евгений.

ВАЖНО

Постоянно или временно проживающие на законном основании в Кировской области иностранные граждане по вопросу участия в Государственной программе могут обратиться в УВМ УМВД России по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Энергетиков, д. 42 (тел. 48-72-38). Постоянно проживающие соотечественники за рубежом и желающие переселиться в область могут подать заявление в консульские учреждения России в стране проживания.